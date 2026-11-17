Cobolli e Tiafoe si affrontano alle ATP Finals 2026: dove e quando vedere la partita in tv e streaming.

Mercoledì 18 novembre, alle ore 20:30, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà un match decisivo delle ATP Finals 2026: Flavio Cobolli e Frances Tiafoe si sfideranno in un confronto che potrebbe definire la loro posizione nella classifica del girone. La partita, in programma nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl, è una delle più attese del torneo, con entrambi i giocatori in cerca di un risultato che possa portarli più vicini alle semifinali. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in chiaro su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su SkyGo, NOW, Tennis TV, il sito di Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Un confronto tra due esordienti in cerca di conferme

Cobolli, quinta testa di serie, ha pagato il debutto contro Daniil Medvedev, battendosi alla pari nel primo set prima di cedere per 7-6(4), 6-3. Tiafoe, numero 7 del tabellone, ha invece subito una lezione severa da Carlos Alcaraz, che lo ha superato 6-2, 6-2. Con Alcaraz e Medvedev già al comando con una vittoria e due set vinti a zero, chi perderà questa sera vedrà ridursi al lumicino le speranze di qualificazione. I precedenti aggiungono interesse al confronto e premiano Tiafoe, avanti 4-1.

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L’unico successo di Cobolli, però, pesa moltissimo: è arrivato nella finale di Acapulco di quest’anno, chiusa sul 7-6(4), 6-4. Sul veloce indoor torinese la partita dipenderà soprattutto dal rendimento al servizio, che per entrambi dovrà migliorare rispetto al debutto. Cobolli, sostenuto dal pubblico di casa, deve ritrovare efficacia con la seconda palla, con cui contro Medvedev ha vinto appena il 42% dei punti, per non offrire all’avversario occasioni di accelerare in risposta.

Le sfide e le strategie di entrambi i giocatori

Tiafoe, che contro Alcaraz non ha conquistato nemmeno un punto con la seconda, punterà invece sull’aggressività e sulla pesantezza dei colpi da fondo per riscattare una prima uscita opaca. In palio ci sono i punti del girone, ma anche la possibilità di restare in un torneo che non concede altri passi falsi. La partita tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, valida per il round robin delle ATP Finals 2026, andrà a chiudere il programma sul campo dell’Inalpi Arena di Torino. La copertura televisiva del match sarà affidata ai canali di Sky Sport a pagamento (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro a Italia 1; in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis TV e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. La partita è prevista non prima delle 20:30.

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV, sito di Sportmediaset, Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport

La sfida tra Cobolli e Tiafoe rappresenta un momento cruciale per entrambi, con il potenziale di cambiare la loro corsa verso le semifinali. Il rendimento al servizio e la capacità di gestire i punti saranno chiave per determinare il risultato. La partita, in programma a Torino, è un’occasione per osservare due esordienti in cerca di conferme e di un passo avanti nel loro percorso verso il vertice del tennis mondiale.