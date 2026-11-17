Lionel Messi, dopo aver concluso la sua avventura in Nazionale, rimane al centro delle discussioni sul futuro della Selección. A parlare in modo diretto e senza giri di parole è stato Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, durante una conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Costa Rica. Scaloni ha aperto le porte dello staff a Messi, dicendo: “Se vuole venire qui, non c’è nessun problema”. L’annuncio, che suona come un invito, arriva in un momento in cui la panchina argentina perde uno dei suoi uomini storici, Walter Samuel.

Un futuro senza scarpini ai piedi

Scaloni ha confermato che la porta della Nazionale da calciatore è ormai chiusa per scelta di Messi, ma ha espresso il suo auspicio per un proseguo della carriera nei club. “Ha già detto no alla Nazionale da calciatore, ma spero che continui a giocare il più a lungo possibile”, ha dichiarato il ct. Messi, legato all’Inter Miami fino a dicembre 2028, ha chiuso la sua avventura in Nazionale, ma il suo nome resta al centro di ogni discorso sul presente e sul futuro della Selección.

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Scaloni ha aperto la porta a Messi per un ruolo nel nuovo staff. Il commissario tecnico ha sottolineato che non c’è alcun problema nel coinvolgere il fuoriclasse in un ruolo non giocatore, come membro dello staff tecnico. Questo annuncio, sebbene non sia un’offerta formale, apre una possibilità per Messi di rimanere legato alla Selección anche dopo la fine della sua carriera da calciatore.

Samuel lascia lo staff, Messi potrebbe entrare

Il passaggio più significativo della conferenza riguarda però la panchina. Walter Samuel, ex difensore dell’Inter e collaboratore di Scaloni per otto stagioni, lascerà lo staff per intraprendere una carriera da allenatore, decisione che aveva già comunicato al gruppo. Scaloni lo ha ringraziato definendolo un amico e una parte molto importante del suo staff, augurandogli il meglio per il futuro. Per il momento non è prevista una sostituzione diretta: lo staff resterà così com’è, anche se più avanti potrebbero essere coinvolti tecnici del settore giovanile. È proprio in questo spazio lasciato libero che Scaloni ha inserito, con una battuta che suona anche come un invito, il nome di Messi: “Se vuole venire qui, non c’è nessun problema. Ora che Walter se ne va… che venga pure!”.

La frase di Scaloni apre una porta per un ruolo di Messi all’interno dello staff. Nonostante la sua carriera da calciatore sia ormai conclusa, il nome del fuoriclasse di Rosario rimane un punto di riferimento per la Selección. La sua esperienza, la sua conoscenza del gioco e il suo legame con la squadra potrebbero essere utili anche in un ruolo non giocatore. La decisione di Scaloni di aprire le porte a Messi rappresenta un segnale di apertura e di continuità per la squadra argentina.