Nella serata di ieri, l’Italia di Roberto Mancini ha subìto una sconfitta contro il Belgio, chiudendo la fase a gironi della Lega A di Nations League al terzo posto. La squadra, nonostante il risultato, è riuscita a evitare la retrocessione in Lega B, essendo una delle due migliori terze classificate. L’analisi di Antonio Cassano, ex giocatore e commentatore, ha messo in luce le critiche su diversi aspetti della squadra, con un focus particolare sulla difesa e sul centrocampo.

La difesa e il centrocampo: critiche pesanti

Antonio Cassano, nel podcast Viva el Fútbol, ha espresso un giudizio severo su diversi giocatori azzurri, sottolineando le mancanze nella difesa e nel centrocampo. “Bastoni a 4 non può giocare, non può giocare”, ha detto Cassano, sottolineando come il difensore non sia in grado di adattarsi al sistema di gioco. Anche Barella, pur essendo un giocatore di qualità, ha perso la sua capacità di correre, un aspetto cruciale per il centrocampo. “Barella non corre più”, ha aggiunto Cassano, evidenziando un calo di prestazioni che ha messo in difficoltà la squadra. Cassano ha anche criticato Tonali, considerandolo “scandaloso” per le sue prestazioni. Secondo il commentatore, la mancanza di giocatori decenti ha reso il centrocampo poco competitivo. “Se non hai giocatori decenti, non puoi giocare così a centrocampo”, ha sottolineato. Anche Frattesi, pur essendo un giocatore di qualità, non ha risposto alle aspettative, richiedendo alternative per migliorare la squadra.

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Le prospettive per il futuro

Cassano ha anche parlato di alcuni giocatori che potrebbero rappresentare un futuro interessante per la squadra. Kayode, ad esempio, è stato descritto come un giocatore di prospettiva, che va aspettato. Anche Calafiori e Cancelo sono stati menzionati come possibili alternative, sebbene non siano ancora al livello richiesto. “Calafiori né carne né pesce, ne parlavamo come il nuovo Beckenbauer”, ha detto Cassano, evidenziando le aspettative elevate per il difensore.

Nonostante le critiche, Cassano ha espresso un apprezzamento per due giocatori: Donnarumma e Mancini. “Salvo solo Donnarumma e Mancini”, ha detto, riconoscendo il valore del portiere e del tecnico. Donnarumma, in particolare, è stato considerato un elemento chiave per la squadra, con un’importanza simile a quella di un grande allenatore come Guardiola. La critica di Cassano, sebbene severa, riflette un desiderio di miglioramento per la squadra azzurra, che dovrà affrontare sfide future con un gruppo di giocatori che, pur non essendo al livello richiesto, potrebbe rappresentare un punto di partenza per un futuro più competitivo.