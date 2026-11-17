Viktor Gyokeres, attaccante svedese in forma straordinaria con la sua nazionale, sembra destinato a rimanere in squadra per il momento, ma il suo futuro all’Arsenal rimane in bilico. Il giocatore, acquistato dall’Arsenal nel 2025 per oltre 70 milioni di euro, ha mostrato un rendimento eccezionale in nazionale, segnando 6 gol in cinque partite e guidando la Svezia verso la qualificazione alla Lega A della Nations League. Tuttavia, il suo ruolo con la squadra londinese non sembra essere stato pienamente sfruttato, con Mikel Arteta che lo utilizza in modo limitato e che cerca comunque un ulteriore rinforzo in attacco.

Un rendimento diverso tra club e nazionale

Se con la Svezia Gyokeres è diventato un punto di riferimento, con l’Arsenal il suo impatto è stato meno consistente. In Premier League, ha giocato soltanto 181 minuti, partendo dal primo minuto in un’unica occasione e rimanendo spesso in panchina. Anche in Champions League, nonostante un goal e due assist in quattro partite, il suo tempo in campo è stato limitato, con solo 22 minuti in un match contro il Bayern Monaco. Questa discrepanza ha alimentato voci di mercato, ma Gyokeres ha cercato di smentirle, affermando di voler restare e di sentirsi in forma. Nonostante l’interesse di club come Juventus e Milan, Gyokeres ha espresso la sua volontà di rimanere, sottolineando la buona comunicazione con Arteta e la sua soddisfazione nel giocare con la maglia dei Gunners. Tuttavia, l’Arsenal non ha smesso di cercare un rinforzo in attacco, con nomi come Endrick in cima alla lista delle preferenze.

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Un contratto che lo tiene legato a Londra

Il giocatore, che percepisce 12,5 milioni di euro netti all’anno, non sembra intenzionato a lasciare senza un accordo concreto. Nonostante l’interesse di club come Juventus e Milan, Gyokeres ha espresso la sua volontà di rimanere, sottolineando la buona comunicazione con Arteta e la sua soddisfazione nel giocare con la maglia dei Gunners. Tuttavia, l’Arsenal non ha smesso di cercare un rinforzo in attacco, con nomi come Endrick in cima alla lista delle preferenze.

Se l’interesse per Gyokeres dovesse crescere, potrebbe tornare in ballo l’ipotesi di un trasferimento in Italia, soprattutto se l’Arsenal dovesse chiudere un colpo in attacco. La Juventus e il Milan, che cercano un centravanti titolare, potrebbero valutare l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, considerando i 6 milioni di euro di stipendio che il giocatore percepirebbe a Londra per la seconda metà di stagione. Nonostante le difficoltà, il mercato invernale potrebbe offrire una possibilità concreta per un cambio di rotta.

Viktor Gyokeres, classe 1998, è un talento in continua evoluzione, che ha saputo trovare la sua strada sia in nazionale che in club. La sua performance con la Svezia ha riacceso l’interesse per il suo futuro, ma il suo destino dipende da come l’Arsenal gestirà la sua posizione in squadra. Se il club non riuscirà a sfruttare al massimo il potenziale del giocatore, potrebbe trovare un’altra strada, anche se non è facile lasciare la Premier League e la Champions League per giocare in competizioni meno visibili come la Serie A o l’Europa League.