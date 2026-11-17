Le Atp Finals di Torino si avvicinano al loro epilogo con un pubblico in crescita e un interesse senza precedenti. L’Inalpi Arena, sede del Torneo dei Maestri, registra un’affluenza record, con i biglietti ormai quasi esauriti. Restano pochissime disponibilità per i match del Round Robin, le semifinali e la finale, che si terrà mercoledì sera. I prezzi dei biglietti, che partono da oltre 1.000 euro, non hanno frenato la domanda, dimostrando l’entusiasmo per il torneo e per i tennisti in campo.

Un tifo speciale per Cobolli

Un ruolo centrale nel fervore del pubblico è occupato da Flavio Cobolli, l’unico tennista azzurro presente in singolare. La sua partecipazione ha suscitato un forte interesse, tanto da generare una corsa al botteghino su social network e canali dedicati. Anche se il campione uscente Jannik Sinner ha dovuto rinunciare al torneo a causa di un forfait forzato, l’entusiasmo per le Atp Finals di Torino non si è affievolito. Al contrario, l’attenzione si concentra su Cobolli, che tornerà protagonista sul Campo Centrale contro lo statunitense Frances Tiafoe.

Pubblicità

La città di Torino si prepara a vivere un momento di grande emozione, con l’abbraccio del pubblico che non si limita alle partite ufficiali. Il Fan Village, punto di riferimento per gli appassionati, registra un afflusso costante, con tifosi che seguono da vicino le sessioni di allenamento dei partecipanti. L’atmosfera è carica, con un’energia che si sente in ogni angolo dell’impianto. Sui 13.500 posti disponibili, restano solo una cinquantina di biglietti liberi, un segno del successo del torneo e della passione dei tifosi.

La finale a un passo dal tutto esaurito

A un passo dal tutto esaurito l’ultimo atto di domenica: sugli oltre 13.500 posti dell’impianto, restano appena una cinquantina di posti liberi, con prezzi che partono da oltre 1.000 euro. L’effetto Cobolli, insieme all’entusiasmo per il torneo, ha reso le Atp Finals un momento di grande spettacolo e di forte partecipazione. I tifosi, pronti a sostenere i loro idoli, hanno dimostrato come l’interesse per il tennis di alto livello possa raggiungere livelli senza precedenti, anche in un contesto di mercati e prezzi elevati. La finale sarà l’ultimo atto di un evento che ha visto crescere il pubblico e il coinvolgimento dei supporter. L’attesa è tutta per mercoledì sera, quando il romano tornerà protagonista sul Campo Centrale nel match decisivo contro lo statunitense Frances Tiafoe. La passione per Cobolli e per il tennis di alto livello ha reso le Atp Finals un momento di grande spettacolo.