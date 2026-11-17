McLaren ha raggiunto un fatturato di 744 milioni di euro nel 2025, superando di poco Mercedes e posizionandosi al terzo posto tra i team di Formula 1 per reddito. Nonostante le perdite registrate nel 2025, la scuderia britannica ha continuato a crescere grazie a una strategia commerciale ambiziosa e a una serie di nuovi patrocinatori. La crescita del fatturato è stata sostenuta da un incremento significativo del prize money e da un aumento dei ricavi derivanti dai contratti commerciali.

Un piano di crescita legato alla restrutturazione aziendale

La strategia di crescita di McLaren è stata in parte legata alla restrutturazione aziendale avvenuta nel 2024, con l’ingresso del fondo di investimento CYVN Holdings, appartenente al governo degli Emirati Arabi Uniti, nel consiglio di amministrazione. Il fondo bahreiní possiede il 70% delle azioni, mentre il fondo emiratino detiene circa il 30%. Questo cambiamento ha portato a una maggiore stabilità finanziaria e a una maggiore capacità di investimento.

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Un incremento del 21% nel fatturato

McLaren ha registrato un aumento del 21% nel fatturato nel 2025, portandolo a 621,2 milioni di sterline (744,4 milioni di euro). Questo incremento è stato reso possibile grazie a una serie di nuovi patrocinatori, tra cui Allwynn, Okta, Goldman Sachs, eBay, T-Mobile, Lego e Mastercard. In particolare, Mastercard è diventato il principale sponsor della scuderia, con un pagamento stimato tra 90 e 100 milioni di dollari annuali. La scuderia ha anche rinnovato alcuni dei suoi accordi esistenti, come la permuta di Castore con Puma come nuovo patrocinatore tecnico e l’ingresso di Etihad Airways come aerolínea ufficiale. Questi nuovi accordi hanno contribuito a un aumento significativo dei ricavi commerciali, che si sono aggiunti al prize money ricevuto per i successi sportivi.

Un aumento dei costi e un calo del risultato netto

Nonostante il forte incremento del fatturato, McLaren ha registrato un calo del risultato netto, con perdite di 17,4 milioni di sterline (20,8 milioni di euro) nel 2025. Questo calo è stato dovuto principalmente all’aumento dei costi, in particolare per il personale. La spesa per salari e bonus è cresciuta del 37,4% rispetto all’anno precedente, portando il totale a 285,6 milioni di sterline (342,2 milioni di euro). La scuderia ha anche utilizzato parte dei ricavi per ripagare alcuni dei prestiti ottenuti durante la pandemia.

Il direttore generale Zak Brown ha ricevuto un compenso di 81,9 milioni di sterline (98,14 milioni di euro), che includeva il salario base di 8,2 milioni di sterline e un premio per i successi sportivi. Questo compenso è stato legato alla restrutturazione aziendale e alla crescita del fatturato. Nonostante le perdite, la scuderia ha continuato a investire in nuovi progetti, come la creazione di un’unità dedicata al golf, McLaren Golf. McLaren ha dimostrato di essere in grado di mantenere un forte impatto sul mercato, nonostante le sfide economiche del 2025. La sua strategia commerciale e la sua capacità di attrarre nuovi patrocinatori hanno permesso alla scuderia di rimanere al vertice del settore automobilistico internazionale.