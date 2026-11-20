L’Inter ha avviato una trattativa per il rinnovo del contratto di Marcus Thuram, attaccante francese che ha segnato 6 gol in stagione e ha contribuito alla vittoria di due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Il classe ’97, legato al club nerazzurro sino al 30 giugno 2028, chiede un aumento degli stipendi, con la Gazzetta dello Sport che ipotizza una richiesta intorno agli 8 milioni di euro netti. Il fondo americano Oaktree, attraverso il nuovo direttore sportivo Stefano Baccin, ha espresso il desiderio di proseguire con Thuram, ma le condizioni del club sono chiare: un ingaggio più basso rispetto alle aspettative, con la possibilità di raggiungere quota 8 milioni grazie ai bonus per obiettivi.

Le condizioni del club e la politica del fondo

L’Inter, che ha già prolungato i contratti di Carlos Augusto, Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, cerca di trovare un accordo con Thuram, ma il fondo americano è restio a corrispondere ingaggi molto alti a giocatori che hanno superato la soglia dei 30 anni. Il club ha già messo in preventivo una significativa plusvalenza nel caso in cui le strade si separino, e sta già valutando possibili sostituti. La Gazzetta dello Sport ipotizza che l’Inter possa avanzare una proposta intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, con la possibilità di raggiungere quota 8 grazie ai bonus.

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La carriera di Thuram e le sue possibilità esterne

Thuram, che ha giocato in Germania con il Borussia Monchengladbach, è un giocatore esploso in nerazzurro e si è affermato dopo la positiva esperienza in terra tedesca. Il giocatore sa di avere estimatori all’estero, anche se al momento nessuno si è concretamente fatto avanti, sapendo dell’esistenza della clausola rescissoria nel suo contratto da 85 milioni di euro. L’Inter non vuole farsi cogliere impreparata nell’eventualità che Thuram scelga di non accettare i termini dell’offerta e sta già iniziando a scandagliare il mercato per trovare un sostituto. La situazione di Thuram rappresenta un caso di interesse per il mercato, con un equilibrio tra le richieste del giocatore e le condizioni del club. Il futuro del francese dipenderà da come si svilupperà la trattativa, ma l’Inter sembra disposto a trovare un accordo, pur mantenendo un approccio pragmatico nei confronti degli stipendi per giocatori over 30. La prossima fase sarà decisiva per capire se il rinnovo si concretizzerà o se il club dovrà procedere con un’uscita.

La carriera di Marcus Thuram è un esempio di come un giocatore possa crescere in un club e diventare un punto di riferimento per la squadra. La sua esperienza in Germania e il successo in nerazzurro lo hanno reso un elemento chiave per l’Inter, ma la richiesta di un aumento potrebbe mettere a rischio il proseguimento del rapporto. La trattativa è un momento cruciale per il club, che dovrà trovare un equilibrio tra le aspettative del giocatore e le politiche del fondo. La decisione finale sarà probabilmente annunciata nei prossimi mesi, con un impatto significativo sul mercato.

La situazione di Marcus Thuram rappresenta un caso di interesse per il mercato, con un equilibrio tra le richieste del giocatore e le condizioni del club. Il futuro del francese dipenderà da come si svilupperà la trattativa, ma l’Inter sembra disposto a trovare un accordo, pur mantenendo un approccio pragmatico nei confronti degli stipendi per giocatori over 30. La prossima fase sarà decisiva per capire se il rinnovo si concretizzerà o se il club dovrà procedere con un’uscita.

La carriera di Marcus Thuram è un esempio di come un giocatore possa crescere in un club e diventare un punto di riferimento per la squadra. La sua esperienza in Germania e il successo in nerazzurro lo hanno reso un elemento chiave per l’Inter, ma la richiesta di un aumento potrebbe mettere a rischio il proseguimento del rapporto. La trattativa è un momento cruciale per il club, che dovrà trovare un equilibrio tra le aspettative del giocatore e le politiche del fondo. La decisione finale sarà probabilmente annunciata nei prossimi mesi, con un impatto significativo sul mercato.