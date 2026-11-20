Andriy Shevchenko, presidente della UAF, ha accusato Mykhailo Mudryk di mentire e di svelare una trama per colpire un innocente, riferendosi al caso del positivo al meldonium rilevato durante un controllo antidoping. L’attaccante del Tottenham, in prestito dal Chelsea, era stato sospeso dal novembre 2024 al luglio 2026 per il risultato positivo. Shevchenko ha sottolineato che i rappresentanti di Mudryk avevano più volte rivolto richieste alla UAF per trovare un dipendente che assumesse, falsamente, la responsabilità del risultato positivo.

Accuse di calunnia e richiesta di chiarimento

Shevchenko ha definito le accuse di Mudryk come una “calumnia infundata” e ha sottolineato che il personale della UAF svolge il proprio lavoro in modo onesto e professionale. “Se Mudryk ha prove che supportano le sue dichiarazioni, che le presenti”, ha scritto il presidente. Inoltre, ha espresso la speranza che, in mancanza di prove, il calciatore si ritiri pubblicamente dalle accuse e chieda scuse a chi ha visto la sua onestà e professionalità messa in discussione.

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La posizione di Mudryk e la sua accusa

Mudryk, 25 anni, ha accusato la Federazione Ucraina di essere responsabile del positivo al meldonium, sostenendo che la sostanza fosse entrata nel suo organismo durante una sessione di allenamento con la nazionale. Ha anche confessato di aver pensato al suicidio durante la sospensione. Tuttavia, la UAF ha respinto la richiesta di attribuire la responsabilità a un dipendente, affermando che questa pratica contravviene ai principi del loro lavoro. Le indagini e le audizioni non hanno ancora chiarito quando e dove la sostanza sia entrata nel corpo di Mudryk. Shevchenko ha sottolineato che “numerosi studi e audit” non hanno fornito risposte definitive. La situazione rimane in sospeso, con le parti in conflitto che si scambiano accuse e dichiarazioni, senza un chiarimento definitivo.

Un caso che coinvolge il calcio internazionale

Il caso di Mudryk ha suscitato interesse anche a livello internazionale, con la Premier League che ha espresso preoccupazione per le implicazioni legali e sportive. La Federazione Ucraina, in quanto ente responsabile dei controlli antidoping, è al centro di una disputa che coinvolge non solo il calcio ucraino, ma anche il contesto più ampio del calcio europeo. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con le parti che si confrontano in un clima di tensione e incertezza. La questione non si limita al singolo caso, ma rappresenta un esempio di come le accuse di doping possano diventare un campo di battaglia tra atleti, federazioni e istituzioni, con conseguenze che vanno oltre il campo di gioco.

Shevchenko accusa Mudryk di mentire e di svelare una trama per colpire un innocente

Mudryk sostiene che la Federazione Ucraina sia responsabile del positivo al meldonium

La UAF ha respinto la richiesta di attribuire la responsabilità a un dipendente