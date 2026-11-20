Klaas-Jan Huntelaar, ex attaccante del Milan, ha rivelato in un’intervista a MilanNews di aver lasciato il club proprio quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic. L’olandese, che ha giocato con la maglia rossonera nella stagione 2009/2010, ha ricordato come la sua posizione sul campo fosse fuori ruolo e come avesse sentito che era giusto andarsene. Huntelaar, arrivato dal Real Madrid, ha concesso un’intervista in cui ha parlato dei ricordi più belli del suo passato al Milan, tra cui la doppietta contro il Catania e l’esperienza con Ronaldinho.

Un’esperienza ricca di ricordi

Il giocatore olandese ha espresso il suo entusiasmo per l’esperienza al Milan, ricordando come fosse stato un club importante e come avesse vissuto momenti significativi. Huntelaar ha parlato della sua stagione con la maglia rossonera, in cui ha segnato sette reti in 30 presenze. L’attaccante ha anche ricordato la sua collaborazione con Ronaldinho, un altro grande nome del club, e ha espresso il suo apprezzamento per il talento e la passione del brasiliano. La decisione di lasciare il club è arrivata proprio con l’arrivo di Ibrahimovic. Huntelaar ha spiegato che giocava fuori ruolo e che non aveva trovato la sua posizione ideale. “In quel momento sentii che era giusto lasciare il club”, ha detto. Questa decisione ha portato Huntelaar a trasferirsi in Germania, al Schalke 04, dove ha continuato la sua carriera. L’esperienza al Milan, però, resta un ricordo importante per l’ex attaccante.

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Un passato che non si dimentica

Il giocatore ha anche espresso il suo consiglio all’attuale numero 9 del Milan, Goncalo Ramos, incoraggiandolo a concentrarsi sul gioco e a godersi il momento. Huntelaar ha ricordato come il calcio sia una passione che lo ha accompagnato fin da bambino, grazie al supporto del padre e a tanti momenti di sport e divertimento. La sua esperienza al Milan, sebbene breve, è rimasta un’esperienza significativa nella sua carriera.

La stagione 2009/2010 è rimasta un ricordo speciale per Huntelaar. L’attaccante ha parlato di momenti belli, come la doppietta contro il Catania, e ha espresso il suo entusiasmo per l’atmosfera del club. L’esperienza con Ronaldinho, in particolare, è rimasta un momento importante nella sua carriera. Huntelaar ha anche ricordato come il Milan fosse un club di grande prestigio e come avesse vissuto un periodo significativo della sua vita. La sua esperienza al Milan, sebbene breve, ha lasciato un segno nel suo passato. Huntelaar ha espresso il suo apprezzamento per il club e per i momenti vissuti con i compagni di squadra. La sua decisione di lasciare il club, in un momento cruciale per la squadra, è rimasta un ricordo che non si dimentica.