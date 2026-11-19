L’FC Internazionale Milano ha ufficializzato la nascita della Fondazione Inter, un progetto sociale che mira a promuovere i valori del club a livello globale. L’annuncio, reso pubblico da Cristian Giudici su Calciomercato, segna un passo importante nella strategia di responsabilità sociale e sostenibilità del club. La Fondazione si propone come un’evoluzione naturale del percorso che l’Inter ha sviluppato negli anni, con l’obiettivo di custodire e diffondere il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito nel corso di oltre un secolo di storia.

Un progetto a lungo termine per il bene comune

La Fondazione opererà attraverso programmi e iniziative capaci di favorire la crescita personale, la partecipazione sociale e la creazione di percorsi in grado di generare un impatto positivo e duraturo. L’attenzione sarà particolare alle nuove generazioni, con un’idea chiara: lo sport come potente strumento di democrazia. L’Inter continuerà a sostenere lo sviluppo e le attività della Fondazione, permettendole di esprimere nel mondo l’identità, i valori e i simboli che contraddistinguono il club.

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Radici a Milano, proiezioni internazionali

La città in cui l’Inter è nata e cresciuta rappresenta il punto di partenza delle attività della Fondazione. Il legame con il territorio è considerato un elemento fondamentale dell’identità del club. Proprio grazie a questa radice, l’azione della Fondazione potrà estendersi anche al di fuori dei confini nazionali, contribuendo a diffondere i valori di apertura, solidarietà e attenzione alle persone che da sempre caratterizzano l’Inter. Un’altra componente chiave del progetto è la storica collaborazione con Inter Campus, attiva dal 1997. Questa partnership, che ha visto il presidente Massimo Moratti impegnato fin dall’inizio, continuerà a essere un pilastro della strategia filantropica del club. L’obiettivo è sostenere e amplificare il lavoro di chi opera a beneficio delle persone e delle comunità. La Fondazione si propone anche come uno spazio di dialogo e riflessione sui temi di maggiore rilevanza sociale, favorendo l’incontro tra competenze, esperienze e prospettive diverse. Attraverso il coinvolgimento del mondo scientifico, accademico, culturale e istituzionale, contribuirà a promuovere una cultura della partecipazione, della responsabilità e della crescita condivisa.

La Fondazione Inter nasce come progetto sociale globale

Continua la collaborazione con Inter Campus

Lo sport come strumento di democrazia

Con l’obiettivo di interpretare i bisogni delle comunità e le trasformazioni della società, la Fondazione si articolerà attraverso iniziative e progettualità capaci di mantenere saldo il legame con i valori che da sempre contraddistinguono il club nerazzurro. L’annuncio segna un ulteriore passo nella strategia di responsabilità sociale e sostenibilità dell’Inter, con un focus su crescita, inclusione e impatto positivo a livello internazionale.