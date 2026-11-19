Rafa Jódar, 20 anni, ha espresso la sua soddisfazione per la stagione appena conclusa e ha annunciato che non vede motivo per cambiare nulla nel suo approccio al tennis. Il giocatore spagnolo, che ha concluso la sua prima stagione nel circuito ATP con una buona prestazione, ha sottolineato che il mese di dicembre sarà l’occasione per valutare le sue possibilità di miglioramento per il futuro. In un’intervista dopo la sua partita, Jódar ha riconosciuto l’importanza del lavoro con il padre, che lo ha accompagnato nel team durante l’anno. “Le cose sono andate molto bene con il mio padre”, ha detto, “non è facile quando lui deve lavorare ogni settimana, ma non vedo motivo per cambiare nulla”. Jódar ha anche espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e ha riconosciuto l’importanza di continuare a migliorare, soprattutto in momenti cruciali.

Un futuro con il padre

Jódar ha confermato che continuerà a collaborare con il padre nel team per la stagione 2027. “Non vedo motivo per cambiare nulla”, ha ripetuto, “ma al tempo stesso, rimane un mese per valutare le cose che possiamo migliorare per la prossima stagione”. L’esperienza con il padre, che ha avuto un ruolo chiave nel suo sviluppo, è stata fondamentale per il suo progresso. “Sono molto grato a lui per tutto ciò che ha fatto per me quest’anno”, ha aggiunto. Jódar ha anche espresso la sua convinzione di poter diventare un giocatore ancora più competitivo, soprattutto in situazioni importanti. So che posso essere un giocatore migliore e che, in momenti cruciali, posso essere più competitivo.

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La stagione e le prospettive

La stagione di Jódar è stata caratterizzata da un impegno costante e da una volontà di miglioramento. “Non mi sono mai dato per perso in nessun incontro”, ha detto, ricordando come abbia cercato soluzioni anche quando le cose non andavano bene. Un esempio è stato il suo match contro Shelton, dove era in svantaggio nel secondo set. “Ho creduto in me fino all’ultimo momento, anche se alla fine non è andata bene”, ha commentato. Jódar ha anche riconosciuto l’importanza di competere con i migliori giocatori del mondo, un obiettivo che ha raggiunto. “Sono orgoglioso di ciò che ho fatto questa stagione”, ha detto, “e so che posso migliorare ancora”. La sua preparazione per la Coppa Davis, che si terrà a Bolonia, è in corso e Jódar è entusiasta di affrontarla. “La affronto con molto entusiasmo”, ha detto, “sappiamo che è difficile essere convocati, ma in Spagna c’è molta competizione e molti grandi giocatori”.

La sua motivazione è alta e la sua voglia di vincere è forte. “Ho molta voglia di giocare e di vincere”, ha detto Jódar, sottolineando l’importanza del gruppo e della sua determinazione. “Vedo che tutti abbiamo voglia di conquistare la Coppa Davis”, ha aggiunto. L’esperienza con il padre, che lo ha supportato in ogni momento, è stata fondamentale per il suo sviluppo. “Sono grato a lui per tutto ciò che ha fatto per me”, ha concluso. Jódar è pronto a dare il suo meglio, non solo per sé, ma anche per il team e per il futuro che si prospetta. Ho chiaro che posso essere un giocatore migliore e voglio continuare a migliorare.