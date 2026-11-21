Real Madrid annuncia risultati record e nomina Rafa Nadal nella giunta. Florentino Pérez presenta i conti e un nuovo membro.

Il Real Madrid ha celebrato la sua Assemblea di Socii Compromisari con un annuncio di rilievo e un bilancio record. Florentino Pérez, presidente del club, ha presentato i conti della stagione 2025/2026, che hanno registrato un incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 1.221,3 milioni di euro senza considerare le plusvalenze dei trasferimenti. L’ingaggio di Rafa Nadal, leggenda del tennis, è stato il punto di forza dell’evento, con l’obiettivo di rafforzare il progetto del club. Il presidente e il tenista si sono salutati nel palco del Bernabéu, segnando un momento simbolico per il madridismo.

Un bilancio di successo e un nuovo membro nella giunta

Il Real Madrid ha chiuso la stagione con un bilancio in crescita, nonostante l’aumento del costo del personale e delle amortizzazioni, che hanno rappresentato il 46% dei ricavi. Il club ha registrato un aumento del 107% dei ricavi dallo stadio Santiago Bernabéu, che si sono attestati a 363 milioni di euro. Il risultato netto è stato di 26,3 milioni di euro. La novità più significativa dell’assemblea è stata l’approvazione unanime della nomina di Rafa Nadal come nuovo membro della Junta Directiva, un passo che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il club.

Pubblicità

La nomina di Nadal potrebbe influenzare positivamente l’immagine del club e aprire nuove opportunità di collaborazione. Inoltre, il presidente ha sottolineato come la racha di otto vittorie consecutive abbia cambiato radicalmente la tendenza del team, anche se il club ha visto un periodo di incertezza dopo la gestione di Mourinho e dopo due anni senza titoli.

Un piano strategico per il futuro

Il Real Madrid ha anche annunciato un budget record per la stagione 2026/2027, che si attesta intorno ai 1.400 milioni di euro. Questo piano finanziario riflette la strategia del club per mantenere la sua leadership nel calcio mondiale. La nomina di Nadal potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso l’integrazione di figure di spicco nel mondo del calcio e del tennis, con l’obiettivo di creare un network di esperti che possano supportare il club in diversi ambiti. La decisione di includere Nadal nella giunta direttrice è vista come una mossa di impatto a breve termine, data la popolarità del tenista tra i tifosi. Il presidente ha anche sottolineato come il club abbia registrato un aumento dei ricavi dallo stadio, che ha contribuito al bilancio record. La sua presenza potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione e di promozione del brand.

Il discorso di Florentino Pérez ha avuto un tono più positivo rispetto al passato, con un’attenzione maggiore a chi potrebbe essere visto come alleato. Con la UEFA e la EFC, il presidente ha espresso un atteggiamento più collaborativo, anche se non è ancora chiaro se i nomi di Aleksander Ceferin o Nasser al Khelaifi saranno presenti nel discorso. Inoltre, potrebbe esserci un riferimento a Javier Tebas e Joan Laporta, in relazione a questioni di interesse per il club.