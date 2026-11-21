L’Inter si prepara al match di domenica 22 novembre contro l’Atalanta, con informazioni importanti sulle condizioni di due giocatori chiave: Aleksandar Stankovic e Piotr Zielinski. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra ha ripreso gli allenamenti a Appiano Gentile, dove si registrano buone notizie per Stankovic, che è tornato a giocare in gruppo dopo un infortunio subito in Nazionale. Al contrario, Zielinski, tornato in squadra dopo gli impegni con la Polonia, è in fase di recupero e le sue condizioni sono da monitorare.

Stankovic in gruppo, Zielinski da valutare

Alexander Stankovic, classe 2005, aveva lasciato il ritiro della Nazionale serba il 10 novembre a causa di un dolore all’inguine destro. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, che aveva causato un periodo di stop. Tuttavia, il centrocampista è rientrato in gruppo in anticipo rispetto alle previsioni, segno di un recupero in svolgimento. Questo potrebbe aprire la porta a un suo utilizzo nella prossima partita, pur non essendo ancora al top della forma.

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Le condizioni di Zielinski restano un fattore incerto per la prossima gara.

Al contrario, Piotr Zielinski, tornato in squadra dopo gli impegni con la Polonia, è in fase di recupero. Il giocatore, che ha giocato contro la Svezia in Nations League, ha svolto un lavoro differenziato a causa di un fastidio al piede. Secondo quanto riportato, il centrocampista polacco ha svolto 80 minuti nella partita contro la Romania prima di dover uscire. Le sue condizioni saranno valutate nell’ultimo allenamento prima del match contro l’Atalanta.

Le scelte di Chivu a centrocampo

La squadra di Cristian Chivu, al rientro dalla sosta per le nazionali, punta a dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute contro Feyenoord e Como. Le scelte a centrocampo sembrano già fatte, con la possibilità di un’assenza di Zielinski e Stankovic che partirà dalla panchina. Al fianco di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dovrebbe giocare Henrikh Mkhitaryan, con Curtis Jones, recuperato, pronto a essere inserito a gara in corso.

Le scelte di Chivu si concentrano su una continuità in campo.

Sulla destra si candida Djed Spence, con Federico Dimarco a sinistra. In attacco, nonostante il recupero di Lautaro Martinez, si dovrebbe andare verso la conferma di Pio Esposito e Marcus Thuram. Il capitano nerazzurro, dopo l’infortunio subito a metà ottobre, è tornato in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone per poi essere titolare nella successiva partita di Champions League contro lo Stoccarda di mercoledì 25 novembre. Assente Bonny, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra che dovrebbe tenerlo fuori fino a inizio dicembre. L’Inter, quindi, si appresta a un match delicato contro l’Atalanta, con le condizioni di due giocatori chiave che potrebbero influenzare il risultato finale.