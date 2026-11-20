Cobolli e Alcaraz si sono affrontati in un match che ha visto l’orgoglio del primo e la determinazione del secondo. Il match, che si è svolto a Torino, ha visto il numero sei al mondo, Flavio Cobolli, sfidare il numero tre al mondo, Carlos Alcaraz, in un confronto che ha suscitato applausi e rispetto. Nonostante il risultato finale, il momento più emozionante è stato il punto fenomenale di Cobolli, che ha strappato un applauso quasi incredulo da Alcaraz. Il match, durato un’ora e cinque minuti, ha visto Alcaraz prendere il largo nel secondo set, chiudendo 6-1 senza problemi, mentre nel primo set Cobolli ha dato il massimo, annullando due set point.

Un momento di orgoglio e rispetto

Il punto che ha dato il via al game di Cobolli è arrivato con un dritto incrociato in corsa, veloce e preciso, che ha pizzicato la linea. L’applauso di Alcaraz, che ha rivolto a Cobolli in panchina, ha segnato un momento di rispetto tra i due tennisti. Alcaraz, in campo con un tutore alla coscia sinistra e una benda sotto il ginocchio destro, ha chiuso il set 6-4, ma non ha nascosto il suo orgoglio per il talento del suo avversario. Dopo il match, i due si sono abbracciati, con Alcaraz che ha rincuorato Cobolli dicendogli di uscire a testa alta.

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Il punto fenomenale di Cobolli ha lasciato senza parole anche Alcaraz. Il momento più bello del match, che ha fatto esplodere il palazzetto e lasciato a bocca aperta anche il numero tre al mondo, ha visto Cobolli strappare un applauso quasi incredulo. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la prova di un tennista che, nonostante le difficoltà, ha dato il massimo per onorare un incontro prestigioso.

Un rapporto di amicizia e rispetto

Flavio Cobolli, pur rammaricato per le sue prime Finals con zero vittorie nel girone, ha espresso orgoglio per essere tra gli otto maestri. Il 2026 è stata una stagione pazzesca per lui, con la Coppa Davis da difendere. Anche nell’intervista in campo dopo il match, Cobolli ha dedicato un bel pensiero a Alcaraz, strappando gli applausi del pubblico: “Vanno fatti i complimenti a Flavio perché arrivare qui non è facile, ci sono i migliori otto. Ci conosciamo bene, sono felice per la stagione che ha vissuto, per lui e per il suo team. Sono sicuro che tornerà qui”. Tra i due c’è un ottimo rapporto, che si è consolidato con l’amicizia e l’allenamento insieme.

Il loro rapporto si basa su rispetto e stima reciproca. Questo era solo il secondo incrocio ufficiale in campo, dopo quello al Roland Garros del 2023, vinto sempre dal murciano. Nonostante il risultato, il match ha rappresentato un momento di prestigio e di rispetto tra due tennisti che si conoscono bene e si stimano. Cobolli, pur con un po’ di rammarico, ha espresso orgoglio per essere tra gli otto maestri e l’obiettivo di tornarci l’anno prossimo.