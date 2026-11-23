Genoa in crescita: De Rossi celebra la vittoria e la forza di Osmajic

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Genoa si conferma in fase di ripresa. Daniele De Rossi, tecnico del club, ha commentato la prestazione della squadra e l’importanza del contributo di Osmajic, autore di una doppietta decisiva. La vittoria, ottenuta nella dodicesima giornata di Serie A, ha visto il Genoa rientrare in zona play-off, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

La squadra ha dimostrato concentrazione e qualità. De Rossi ha sottolineato come la differenza tra il Genoa e il Sassuolo sia stata determinata da concentrazione e qualità. «Oggi non c’è stata grandissima differenza tra noi e il Sassuolo: la differenza l’hanno fatta la concentrazione e la qualità», ha detto il tecnico. La squadra, pur non essendo stata perfetta in fase di possesso, ha dimostrato una solidità difensiva e una capacità di attacco in crescita.

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La scelta di Osmajic e il suo impatto sul campo

«Osmajic? Molto forte», ha commentato De Rossi, riconoscendo il ruolo chiave del giocatore. Il croato, autore di due gol, ha portato a casa il massimo in una partita cruciale. «Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti», ha aggiunto il tecnico, che ha spiegato come l’acquisto di Osmajic sia stato frutto di una scelta precisa. «L’operazione è nata perché Diego Lopez l’ha visto insieme agli scout della società e ci siamo subito innamorati delle sue caratteristiche», ha ricordato De Rossi.

La squadra ha dimostrato una crescita significativa. De Rossi ha anche parlato del momento positivo del Genoa, che sembra aver definitivamente ritrovato la propria strada. «Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un Genoa che sembra aver definitivamente ritrovato la propria strada», ha detto il tecnico. La squadra, con un approccio giusto alla partita, ha dimostrato di poter competere a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per il sostegno dei tifosi genoani, arrivati numerosi a Reggio Emilia nonostante la pioggia. «5000 tifosi sotto la pioggia? Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere», ha detto De Rossi, che ha espresso apprezzamento per la reazione del pubblico.

De Rossi invita a non adagiarsi. Tuttavia, il tecnico ha anche ricordato che non si può fare tutto il campionato così. «Non dobbiamo adagiarci però, ho visto retrocedere squadre dopo aver girato a 20-22 punti, dobbiamo stare sul pezzo ed essere cinici, mentalizzati, andare a prendere quelli davanti e allontanare quelli dietro», ha concluso. La vittoria contro il Sassuolo rappresenta un passo importante per il Genoa, che sembra aver definitivamente ritrovato la propria strada. De Rossi, con la sua analisi e la sua capacità di motivare la squadra, continua a guidare il club verso obiettivi sempre più ambiziosi.