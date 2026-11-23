La Juventus ha sottoposto Kerim Alajbegovic a visite mediche dopo l’infortunio occorso durante la vittoria per 4-0 contro il Venezia, nella 12esima giornata di Serie A. Il bosniaco, entrato in campo al 46′ e sostituito da Nick Woltemade, ha subito un fastidio alla tibia sinistra, che ha costretto il giocatore a uscire dal campo. Gli esami strumentali, svolti presso il J|Medical, serviranno a chiarire le condizioni del calciatore e a valutare se sia possibile un recupero in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica prossima contro il Como. Non è escluso, invece, un impiego di Alajbegovic nel match di giovedì in Europa League contro l’Omonia Nicosia.

La situazione di Alajbegovic e le prospettive di recupero

Alajbegovic, classe 2007, è un giocatore in crescita nella squadra bianconera, con 15 partite giocate questa stagione e 2 reti segnate. Dopo l’infortunio, il giocatore ha mostrato un atteggiamento tranquillo, fermandosi anche con i tifosi presenti per firmare autografi. Questo ha suscitato speranze di un recupero rapido, anche se la Juventus non ha ancora rilasciato un bollettino ufficiale. Gli esami strumentali saranno fondamentali per capire l’entità dell’infortunio e le possibilità di tornare in campo entro la data del prossimo match.

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La tranquillità dimostrata da Alajbegovic durante le visite mediche suggerisce che l’infortunio non sia di gravità estrema. Tuttavia, la squadra attende i risultati per prendere una decisione definitiva. Il giocatore, che ha giocato 711 minuti in campo questa stagione, potrebbe non essere disponibile per il match di giovedì in Europa League, a causa dell’impegno di campionato in programma domenica prossima.

La Juventus valuta le opzioni per il prossimo match

La squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha dimostrato una buona coesione e capacità di reazione nonostante l’uscita di Alajbegovic. Nick Woltemade, che ha sbloccato la partita con un goal, ha giocato un ruolo chiave nella vittoria. La situazione di Alajbegovic rimane un punto di attenzione per la gestione della rosa, ma la squadra si prepara a gestire eventuali scenari di mancata partecipazione del bosniaco.

Un infortunio che non ha scosso la squadra

Nonostante l’uscita di Alajbegovic, la Juventus ha mantenuto la sua vittoria contro il Venezia, con Nick Woltemade che ha sbloccato la partita con un goal. La squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha dimostrato una buona coesione e capacità di reazione. L’assenza del bosniaco non ha creato un vuoto significativo, grazie alla solidità della squadra e alla preparazione degli altri giocatori. La situazione di Alajbegovic, tuttavia, rimane un punto di attenzione per la gestione della rosa. La Juventus, in attesa dei risultati delle visite mediche, continuerà a monitorare la situazione del calciatore. L’assenza di Alajbegovic potrebbe influire sulle strategie di gioco, ma la squadra ha dimostrato di essere in grado di adattarsi alle situazioni di emergenza. Il prossimo impegno contro il Como sarà un test importante per valutare l’effettivo impatto dell’infortunio e per pianificare eventuali cambiamenti nella formazione.

Infortunio alla tibia sinistra per Alajbegovic

Visite mediche presso il J|Medical

Recupero in vista del prossimo match di campionato

Assenza probabilmente nel match di Europa League

La situazione di Alajbegovic rimane al momento in fase di chiarimento, ma la tranquillità mostrata dal giocatore suggerisce un infortunio non grave. La Juventus continuerà a seguire con attenzione i progressi del calciatore, in vista del prossimo impegno di campionato e delle competizioni internazionali. La squadra, in attesa dei risultati, si prepara a gestire eventuali scenari di mancata partecipazione del bosniaco, mantenendo la sua coesione e la sua capacità di reazione.