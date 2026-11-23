Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha risposto al candidato del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, sulla proposta di modifica alla legge dell’eutanasia, sottolineando che “morire con dignità è libertà”. La discussione si è sviluppata nel contesto delle elezioni generali del 2026, con la questione dell’eutanasia al centro della campagna elettorale. Sánchez ha difeso la decisione di Noelia Castillo, una donna di 25 anni che ha optato per l’eutanasia dopo un lungo processo giudiziario, sostenendo che la sua scelta era supportata da professionisti sanitari, tribunali e legislazione vigente.

La difesa del diritto alla dignità

Sánchez ha pubblicato un messaggio su X, in cui ha sottolineato che Noelia era una donna con capacità di decisione, e che la sua scelta era stata approvata da tutti i livelli istituzionali. “Noelia non era ‘una niña’. Era una donna di 25 anni che ha deciso sulla sua vita, con il supporto dei medici, dei giudici e della legge”, ha scritto. Inoltre, ha accusato Feijóo di voler decidere per le donne, sostenendo che la sua proposta minerebbe la libertà individuale. “Feijóo vuole decidere per lei. E per tutte”, ha aggiunto Sánchez, chiudendo il messaggio con una difesa della libertà.

Pubblicità

Le posizioni di Feijóo

Feijóo, nel frattempo, ha sostenuto che la legge attuale non è sufficientemente regolamentata e che è necessario introdurre nuove misure per garantire una vita dignitosa. “Non si può regolamentare il diritto a una morte dignitosa senza garantire prima le condizioni necessarie per vivere dignitariamente”, ha affermato durante un’intervista su Antena 3. Ha anche richiesto maggiore supporto sociale, sanitario e farmacologico, nonché assistenza psicologica e psichiatrica. “C’è gente che, se non si regolamenta la vita dignitosa, alla fine pensa che ci sia solo una via”, ha commentato.

La proposta di Feijóo ha suscitato una reazione immediata da parte di Sánchez, che ha ritenuto che la legge attuale sia già in grado di garantire i diritti delle persone. “La legge attuale è già in grado di proteggere le scelte individuali”, ha sottolineato Sánchez, sottolineando che le parti corrette della legge attuale dovrebbero rimanere invariate. La discussione sull’eutanasia continua a essere un tema di forte dibattito nel contesto delle elezioni, con entrambi i candidati che cercano di posizionarsi in modo diverso.

La questione dell’eutanasia rimane un tema sensibile e divisivo, con opinioni contrapposte tra chi sostiene il diritto alla libertà di scelta e chi ritiene necessario un maggiore controllo e supporto. Sánchez, con la sua risposta, ha cercato di rafforzare la sua posizione a favore della libertà individuale, mentre Feijóo ha insistito sulla necessità di un approccio più strutturato e protettivo. La campagna elettorale si avvia a un’intensa fase di dibattito, con la legge dell’eutanasia al centro delle discussioni.