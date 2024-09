Dia, scommessa stra vinta dalla Lazio | Adesso piace a tutti: un top club prepara l’assalto

L’attaccante senegalese è rinato all’ombra del Colosseo e il suo rendimento sta attirando l’attenzione di diversi club importanti

Una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Boulaye Dia. Il centravanti arrivato dalla Salernitana nelle battute conclusive del mercato è subito diventato un punto di riferimento per i biancocelesti.

Baroni gli ha ritagliato questo doppio ruolo o da sottopunta alle spalle del Taty Castellanos o di centravanti puro come nel match di Europa League contro la Dinamo Kiev. In entrambi i casi il rendimento è stato quasi sempre importante e per certi versi al di sopra delle aspettative.

Infatti per quanto siano note le sue qualità c’era qualche leggera titubanza in merito alla sua condizione fisica visto che nella passata stagione per vie delle diatribe con il club campano, ha passato più tempo in tribuna che in campo.

Ed invece gli è bastato respirare il rinnovato clima di fiducia che arieggia in questa fase dalle parti di Formello per ritrovare subito il feeling con il gol e quella leadership che si era conquistato due anni fa a Salerno.

I numeri di Dia nel suo primo periodo alla Lazio

In cinque apparizioni con l’aquila sul petto tra campionato ed Europa League ha già messo a segno quattro reti, due per ogni singola competizione. Ma sarebbe riduttivo parlare solo delle realizzazioni. Per quanto siano importanti non sono le uniche cose positive che ha fatto vedere il neo numero 19 biancoceleste.

Infatti va sottolineato anche il lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco oltre che l’apprensione che riesce a procurare alle difese avversarie. Tutte caratteristiche che la Lazio dello scorso anno aveva di fatto smarrito visto che è riuscita a segnare molto poco rispetto alle altre big.

L’interesse dei grandi club sullo sfondo

Tutto ciò però ha anche un piccolo risvolto negativo, almeno per i tifosi laziali. Dia con le sue performance sta chiaramente attirando diverse attenzioni. In primis in Italia dove molte squadre si stanno rammaricando per non aver provato ad affondare il colpo, che nel rapporto qualità-prezzo si sta rivelando tra i migliori dell’intero torneo.

Anche all’estero però stanno monitorando il suo andamento. D’altronde in passato ha giocato in Francia con il Reims e in Spagna con il Villarreal e quindi è già piuttosto noto anche in giro per l’Europa. Chiaramente i 10 milioni più bonus che la Lazio dovrà corrispondere alla Salernitana per il riscatto obbligatorio sono già lievitati. Di questo passo il suo valore potrebbe più che raddoppiare.