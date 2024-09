Voi non lo volete? Lo prendiamo noi: offerta per Dusan Vlahovic | Il colpo del 2025

Inaspettatamente arriva un’offerta per Dusan Vlahovic che potrebbe diventare il colpo più importante dell’anno.

Dusan Vlahovic attaccante serbo, precisamente di Belgrado, classe 2000 gioca nella Juventus e nella nazionale serba. Gli inizi della sua carriera sono segnati dalle partite nell’OFK Belgrado, nella Stella Rossa e nel settore giovanile del Partizan. Tutto cambia nel 2018, anno in cui l’allora ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino punta gli occhi su questo giovane calciatore destinato a giocare nella primavera della squadra, ma le cose cambiano rapidamente, infatti Dusan Vlahovic sarà il primo giocatore con la maglia viola a debuttare all’età di 18 anni in Serie A.

Negli anni successivi, piano piano si afferma nella squadra e diventa un pilastro sia per i suoi compagni che per gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina viola. Nel 2021/2022 a sedere sulla panchina della squadra di Firenze c’è Vincenzo Italiano e nella prima parte di stagione, l’attaccante serbo mette a segno 20 gol in 24 partite in campionato e coppa.

Improvvisamente il 28 Gennaio 2022 la magia a Firenze finisce a causa della cessione dell’attaccante alla nemica storica per eccellenza dei fiorentini, ovvero la Juventus. È stato l’acquisto più pagato della sessione invernale di calciomercato, il trasferimento vale infatti 70 milioni + 10 milioni di bonus. A Torino però non ha mai soddisfatto pienamente le aspettative sia dei tifosi che della società.

Dove potrebbe andare il calciatore serbo?

Dire che alla Juventus tutti si aspettavano qualcosa in più è vero, ma è altrettanto importante da tenere conto che Dusan Vlahovic è uno di quegli attaccanti imprevedibili, su cui si dovrebbe puntare sempre e che ha dimostrato di possedere sia le qualità che il carattere per essere decisivo in una grande squadra.

E le grandi squadre che lo vorrebbero sono tante, anche da prima che lo prendesse la Juve, su Vlahovic avevano già messo gli occhi addosso club importanti, sia italiani che esteri.

Sarà davvero il colpo dell’anno?

Il contratto del serbo nella Juventus scade il 30 Giugno 2026 e per il momento, non ci sono notizie certe su un possibile rinnovo. Lo scorso anno è stata una delle poche eccezioni, infatti il ds Giuntoli ha venduto parecchi dei giocatori più pagati. Le sirene inglesi sono già alle porte, infatti l’Arsenal sarebbe pronto a bussare alla Continassa e acquistare l’attaccante per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Sarebbe sicuramente un bel colpo per i Gunners che ci proverebbero più in estate che nella sessione invernale di calciomercato a gennaio, dunque staremo a vedere se Vlahovic è così incedibile per il ds Giuntoli e per tutta la società juventina o se si tratta di un affare che potrebbe concludersi.