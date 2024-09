Marotta vuole lui per l’attacco: ciao ciao Lautaro | Il nuovo colpo gli soffia il posto

Il presidente nerazzurro ha individuato un rinforzo importante per il reparto offensivo, che renderà Lautaro sempre meno indispensabile.

La stagione dell’Inter non è partita nel migliore dei modi. Uno degli emblemi di questo start non proprio eccellente è di sicuro Lautaro Martinez. Dopo le grandi cose fatte lo scorso anno, che lo stanno addirittura ad essere uno dei principali candidati per la conquista del pallone d’oro, ci si aspettava tanto da lui. Purtroppo però i numeri fino ad ora non gli stanno dando affatto ragione.

Nello specifico il capitano interista non ha segnato ancora nessun gol tra campionato e Champions League. Se analizziamo le statistiche più a fondo invece la situazione peggiora ulteriormente, visto che il Toro nelle ultime 19 partite ha siglato un solo centro. Dati inquietanti, che non mettono di sicuro in buona luce il campione del mondo argentino, e che stanno portando il club meneghino a fare alcuni ragionamenti impensabili fino a poco fa.

A quanto pare infatti la società campione d’Italia in carica si è lanciata sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto offensivo, e il presidente Beppe Marotta come al solito ha individuato il profilo ideale da questo punto di vista. Si tratta di un attaccante di spessore che è pronto a soffiare il posto a Lautaro.

L’attaccante pronto a risolvere i problemi dell’Inter

Da tempo ormai l’Inter è sulle tracce di Jonathan David. Il centravanti canadese infatti piace parecchio ai nerazzurri, che hanno in mente un piano ben preciso in vista di gennaio.

L’idea della Beneamata sarebbe quella di lasciar partire sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, entrambi praticamente fuori dai radar di Simone Inzaghi, per provare a prendere proprio il giocatore del Lille. Gli addii dei due attaccanti infatti libererebbero due posti importanti soprattutto nella casella degli ingaggi, consentendo così all’Inter di piazzare il colpo.

Alternativa importante a Lautaro

E’ chiaro che anche se il Biscione acquistasse David, il posto del Toro non sarebbe affatto in discussione. Tuttavia mister Simone Inzaghi avrebbe una grossa alternativa in più per alternare il suo centravanti, anche in periodi meno fiorenti come ad esempio quello attuale.

Vedremo dunque se il club nerazzurro metterà davvero a segno un colpo del genere, anche se ciò vista la larga concorrenza sul giocatore non sarà affatto semplice.