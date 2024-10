Acerbi, che mazzata: in squadra non c’è più posto per lui | Il mister ha fatto una scelta netta

L’esperto difensore centrale ex Lazio e Sassuolo ha ricevuto una notizia che sicuramente non gli avrà fatto piacere.

L’inizio di stagione è stato abbastanza altalenante e ha ricalcato un po’ quello che ha fatto vedere la sua squadra. Francesco Acerbi ha alternato buonissime prestazioni, soprattutto in Champions League, ad altre meno buone in campionato, in cui sicuramente è mancata l’attenzione e la cattiveria giusta.

Largamente insufficiente, per esempio, è stata la prestazione nel derby contro il Milan, in cui anche l’ex Lazio e Sassuolo, si lascia infilare da Christian Pulisic sull’azione del primo gol. Al contrario, invece, molto buona, anzi ai limiti della perfezione, è stata la partita giocata in marcatura su Erling Haaland nell’esordio stagionale in Europa contro il Manchester City.

Così come era successo già nella finale di Champions League del 10 giugno 2023, infatti, Acerbi ha saputo marcare alla perfezione quello che da molti viene considerato l’attaccante più forte in circolazione. L’emblema della prestazione di Acerbi è stato sicuramente il siparietto tra i due calciatori al termine del match.

Di sicuro, però, c’è che praticamente nessuno si aspettava questo rendimento mostruoso, da parte dell’esperto centrale interista, quando, nell’estate 2022, i nerazzurri decisero di acquistarlo dalla Lazio per una manciata di milioni. Notizia che, tra le altre cose, fu accolta malissimo dai tifosi che non volevano Acerbi nella loro squadra.

Inter, ultima stagione per Acerbi?

Il 35enne ha fatto ricredere tutti con le sue prestazioni, anche grazie alla fiducia che Simone Inzaghi ha sempre riposto su di lui, preferendolo fin da subito a Stephan De Vrij. Quella in corso, però, potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia dell’Inter per Acerbi che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

La spietata carta d’identità e la necessità dell’Inter di ringiovanire il reparto sono sicuramente i due fattori che potrebbero contribuire a quello che quasi sicuramente sarà un addio a fine stagione. Nel frattempo, però, Francesco Acerbi potrebbe aver già salutato anche alla Nazionale azzurra.

Italia, Spalletti lascia a casa Acerbi

Dopo aver saltato l’Europeo in Germania per infortunio, infatti, Luciano Spalletti non lo ha convocato per le gare contro Belgio ed Israele valide per i gironi di Nations League. Anche il ct azzurro sembra avere la necessità di ringiovanire la Nazionale e sta puntando su calciatori con cui aprire un nuovo ciclo.

Al posto di Acerbi, infatti, come centrali difensivi, sono stati chiamati Calafiori, Bastoni e Buongiorno che già facevano parte della selezione azzurra, ma anche Okoli, per la seconda volta consecutiva, e Matteo Gabbia che, insieme a Daniel Maldini, Michele Di Gregorio e Niccolò Pisilli, è la vera novità di queste convocazioni.