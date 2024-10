Sorpresa Pogba: la Juventus ha scelto | Rivelata la strategia bianconera sul campione

Ci sono importanti novità circa il futuro del campione francese che è attualmente squalificato per doping.

Il suo ritorno alla Juventus non è stato di certo come in tanti se lo aspettavano. Dopo la sua ottima prima esperienza agli esordi che convinse il Manchester United ad acquistarlo per circa 100 milioni di euro, Paul Pogba è tornato in bianconero, nell’estate del 2022, a parametro zero.

La prima stagione fu tormentata dagli infortuni e Paul non vide praticamente quasi mai il campo. Nella seconda, invece, quella scorsa, il francese sembrava aver cominciato con il piglio giusto e senza particolari stop fisici, ma poi arrivò la mazzata tremenda della squalifica per doping.

Pogba risultò positivo al testosterone e la provvisoria iniziale squalifica si trasformò praticamente in una condanna. Quattro anni di stop e carriera praticamente terminata. Nelle ultime ore, dopo il ricorso fatto dal calciatore e dai suoi legali, è arrivata la notizia che il francese stava sperando di ricevere.

Da quattro anni, infatti, la squalifica è stata ridotta a diciotto mesi. Paul, quindi, potrà tornare ad allenarsi con la sua squadra già a gennaio per poi poter rimettere piede ufficialmente su un campo di calcio nel mese di marzo. Stesso mese in cui Pogba compirà 32 anni e quindi con ampi margini per poter mostrare ancora tutto il suo talento.

Pogba torna in campo a marzo. Sì, ma dove?

Ora, l’unica domanda da porsi è questa: Con quale maglia tornerà in campo Paul Pogba? Molto difficile, infatti, è una sua permanenza alla Juventus. Thiago Motta non lo ha mai considerato un suo possibile calciatore e appare assai difficile che possa cominciare a farlo tra qualche mese.

L’ostacolo più grande per una sua permanenza in bianconero, però, è rappresentato sicuramente dal suo altissimo ingaggio che pesa alla società per più di dieci milioni lordi annui. Dopo Vlahovic, quindi, Pogba è il calciatore più pagato della rosa bianconera.

Pogba, probabile una risoluzione contrattuale con la Juve

Una cifra spaventosa che la Juventus non vuole più pagare, anche in considerazione del fatto che, durante la sua squalifica, il francese ha percepito soltanto il minimo salariale. Pogba ha un contratto con il club bianconero che scade nel 2026 e, quindi, da marzo la società torinese dovrebbe tornare a corrispondergli l’intero stipendio per altri quindici mesi.

Cristiano Giuntoli si sta già muovendo per trovare una soluzione. Difficile pensare che la Juventus possa ricevere denaro per la cessione di Pogba e, quindi, tutte le strade portano ad una risoluzione bilaterale del contratto. In quel caso il francese potrebbe scegliere la sua prossima squadra, con le ipotesi più probabili che al momento risultano essere quelle che lo porterebbero in Arabia Saudita o in MLS.