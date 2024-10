Bremer, finalmente il sostituto: Sergio Ramos è rimasto a casa | Si punta sul francese

Dopo l’infortunio del centrale brasiliano, la Juve aveva pensato allo spagnolo, ma invece punterà sul francese.

La trasferta di Lipsia, valida per la seconda giornata di Champions League, difficilmente sarà dimenticata dai tifosi della Juventus. Una partita storica, a tratti epica, in cui si è visto davvero di tutto. Infortuni serissimi, errori arbitrali, episodi sfortunati, gol bellissimi, rigori, espulsioni e chi più ne ha più ne metta.

La Juventus, per due volte in svantaggio, a causa della doppietta dello sloveno Benjamin Sesko, autore tra l’altro di uno straordinario primo gol, è riuscita sempre a restare in partita e nel secondo tempo ha segnato i suoi tre gol. Il secondo ed il terzo, bellissimi, sono arrivati, tra le altre cose, con la squadra in inferiorità numerica dopo l’espulsione comminata al portiere Di Gregorio.

La vittoria della Juventus, però, ha assunto i connotati dell’impresa, anche e soprattutto perché arrivata con un uomo in dieci e con il fardello psicologico di due infortuni occorsi durante il match ad altrettanti calciatori bianconeri.

E, se quello di Nico Gonzales è il classico stop muscolare che la sosta per le Nazionali rende meno preoccupante, quello che ha coinvolto Gleison Bremer, durante i primi minuti del match, è stato sicuramente più difficile da assorbire.

Juve, nessun svincolato per sostituire Bremer

Si è capito subito della gravità della situazione ed il giorno dopo il responso è stato terribile: rottura del legamento crociato del ginocchio e sei mesi di stop. Questa la diagnosi che, tra tempi di recupero, riabilitazione e tempo che ci vorrà per tornare in forma, scrive praticamente la parola fine sulla stagione del centrale ex Torino.

La Juventus, almeno durante le prime ore dopo il terribile responso, ha pensato subito di attingere alla lunga lista dei difensori svincolati per ovviare il problema. Sergio Ramos è stata subito la prima suggestione, ma anche Kjaer, Matip, Manolas ed altri ancora potevano essere delle possibili soluzioni.

Niente mercato, sarà Kalulu il leader difensivo della Juve

Giuntoli, però, sembra aver deciso di aspettare almeno fino a gennaio, con Thiago Motta che andrà avanti con quello che ha a disposizione. Gatti, Cabal, Danilo e Kalulu sono i difensori a disposizione che possono agire al centro, ma sarà il francese colui che cercherà di prendersi sulle spalle la retroguardia bianconera ed il punto di riferimento per l’ex tecnico del Bologna.

L’ex Milan, arrivato in estate con la formula del prestito oneroso a 3.3 milioni di euro ed un riscatto fissato a 14 più tre di bonus, sta offrendo prestazioni da vero leader e da grande calciatore. Soprattutto a Lipsia è stato letteralmente insuperabile, dimostrando di essere tornato quello che, nella seconda parte della stagione 2021/2022, contribuì alla vittoria dello Scudetto dei rossoneri.