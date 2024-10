Milan, mazzata dalla Nazionale: prima lo regalano ai rivali e poi lo convocano | Addio al fuoriclasse

Il club rossonero ha appreso la notizia della convocazione in Nazionale per un calciatore che faceva parte della rosa.

In questi giorni, anzi in realtà già da qualche settimana, si fa un gran parlare del mercato del Milan, incrociandolo con quello della Juventus. L’argomento di discussione in merito è sempre e soltanto uno: Pierre Kalulu.

Il difensore francese, dopo quattro stagioni al Milan, con uno Scudetto vinto da assoluto protagonista, è stato ceduto in estate alla Juventus con la formula del prestito oneroso a 3.3 milioni di euro ed un diritto di riscatto, da esercitare eventualmente durante l’estate prossima, fissato a circa 14 milioni di euro più tre di bonus.

Un’operazione che, già quando era venuta alla luce, aveva fatto infuriare i tifosi del Milan che si erano affezionati al Kalulu visto durante lo Scudetto e, la maggior parte di loro, non accettavano l’idea di venderlo, né tantomeno quello di farlo, favorendo una rivale storica ed una diretta concorrente per lo Scudetto.

Alla fine Kalulu è passato in bianconero e si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo. Prima da terzino destro, ma soprattutto successivamente da centrale difensivo, il francese si sta rivelando un elemento importantissimo per lo scacchiere tattico di Mister Thiago Motta che ne apprezza le sue qualità e la sua duttilità.

Nazionale, arriva la prima chiamata per Daniel Maldini

Ma, se Kalulu, nonostante le parole di apprezzamento e di stima rilasciate dal ct. francese Didier Deschamps, durante l’ultima conferenza stampa, non è ancora stato convocato nella sua Nazionale, nelle ultime ore è arrivata invece la chiamata per un altro ex giocatore del Milan che, dopo qualche prestito, è stato ceduto definitivamente durante l’ultima sessione estiva di calciomercato.

Stiamo parlando di Daniel Maldini che tanto bene si sta comportando con la maglia del Monza in questo inizio di stagione. Il fantasista italo-venezuelano, infatti, nonostante la triste posizione in classifica della sua squadra, sta trovando quella continuità di prestazioni e rendimento che mai aveva trovato in passato, risultando anche spesso decisivo in zona gol e zona assist.

Nazionale, ecco le altre novità di Mister Spalletti

Luciano Spalletti, così, non ci ha pensato due volte e, dopo averlo seguito a lungo, ha deciso di includerlo nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nostra Nazionale in Nations League contro Belgio e Israele. Daniel, quindi, dopo il nonno Cesare ed il papà Paolo, allunga la dinastia Maldini con la maglia azzurra.

Non c’è solo Daniel Maldini, però, tra le novità nei convocati di Mister Spalletti. Nella lista, infatti, figurano anche altri tre calciatori che finora non erano mai stati chiamati in azzurro. Si tratta di Michele Di Gregorio della Juventus, Matteo Gabbia del Milan e Niccolò Pisilli della Roma.