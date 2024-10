Fonseca, mazzata a sosta inoltrata: arrivederci al giocatore più rappresentativo | Tifosi in lacrime

I tifosi del Milan potrebbero dire addio ad un altro calciatore leader nello spogliatoio già nei prossimi mesi.

Nel corso degli ultimi anni i tifosi del Milan, per un motivo o per un altro, hanno dovuto dire addio a parecchi calciatori, ma anche dirigenti, che rappresentavano figure importantissime all’interno dello spogliatoio o di Milanello in generale.

Alcuni, come Donnarumma, Kessie e Calhanoglu, giusto per citare i più importanti, sono andati via a parametro zero, con la società che non è stata in grado di trattenerli o comunque non ha voluto cedere a quelli che venivano considerati ricatti che arrivavano dagli entourage dei calciatori. Altri, invece, come Tonali, sono stati ceduti a fronte di cifre a cui era impossibile rinunciare.

Altri ancora, infine, come Kjaer, Giroud e Ibrahimovic avevano semplicemente terminato il loro ciclo con la maglia rossonera, soprattutto per una questione di età. Gli stessi Stefano Pioli e Paolo Maldini, per ragioni diversi, non sono più all’interno del Milan e rappresentavano dei punti di riferimento importantissimi.

In pochissimi anni, quindi, il Milan ha dovuto dire addio a tanti leader carismatici dello spogliatoio ed in questa stagione sta facendo un po’ di fatica a trovarne di altri, con quelli che sono da più tempo in rossonero che non sembrano avere il giusto carisma per prendere il posto di chi è andato via.

Milan, i cinque capitani di Fonseca

Paulo Fonseca, in una recente conferenza stampa, per responsabilizzare un po’ diversi ragazzi della rosa che sono a Milanello da più tempo, ha parlato, senza fare nomi, di cinque Capitani su cui poter contare. La fascia, in queste prime partite della stagione, è caduta sul braccio di Davide Calabria e Theo Hernandez, rispettivamente Capitano e vice capitano ormai da qualche anno, ma anche su quelle di Leao e Tomori.

Il quinto, a rigor di logica, dovrebbe essere invece Mike Maignan che è uno di quelli che sta dimostrando di avere il carattere giusto per essere un leader. Da diverse partite, invece, per una ragione o per un’altra, quella fascia non va più sul braccio del Capitano designato, Davide Calabria.

Milan, Calabria sempre più in discussione

Il terzino destro rossonero non gioca dalla gara di Champions contro il Liverpool, soprattutto a causa di diversi problemi muscolari, ma anche perché Fonseca gli ha spesso preferito Emerson Royal, che pure non sta offrendo prestazioni particolarmente convincenti. Ora, Calabria è finito ancora una volta ai box per un problema muscolare al polpaccio sinistro di cui ancora non si conosce l’entità.

L’impressione è che Fonseca, però, non lo veda benissimo e lo abbia già scartato dopo le prime partite della stagione. Anche il fatto di parlare di cinque Capitani, forse, è stata una forma elegante e gentile per togliere definitivamente la fascia al braccio di Davide. Incide sicuramente anche la situazione contrattuale, con il calciatore in scadenza a giugno prossimo e le parti che ormai non si incontrano da aprile per parlare di rinnovo. Insomma, Calabria sembra essere sempre più ai margini del nuovo Milan e una sua partenza già nel prossimo mercato di gennaio non è assolutamente da escludere.