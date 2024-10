Ma quale Morata? Il vero obiettivo era un altro | Ibrahimovic ci prova per gennaio

Arrivano importanti indiscrezioni sul mercato del Milan e su quello che potrebbe succedere già nella prossima sessione invernale.

Il mercato estivo del Milan è già stato giudicato più volte in questo inizio di stagione. A seconda dei risultati e dal gioco espresso dai rossoneri, infatti, ci sono stati commenti, prima tutto negativi e poi anche in parte positivi, sui nuovi acquisti messi a segno da Ibrahimovic e Moncada.

Tra giugno e agosto, infatti, a Milanello sono arrivati Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata e Abraham, al netto del giovane Vos che per ora ha esordito e giocato soltanto nella formazione Under 23 del Milan Futuro che milita in Serie C.

I giudizi sui nuovi acquisti, come detto, sono assai contrastanti. Si parte da quello univocamente negativo che viene dato, praticamente da tutti i critici, gli addetti ai lavori, ma anche dagli stessi tifosi rossoneri, su Emerson Royal e si passa a quello, prima solo positivo e poi un po’ incerto, su un calciatore come Pavlovic che aveva cominciato benissimo la stagione ed ora è finito un po’ indietro nelle gerarchie di Mister Fonseca.

Passando a centrocampo, invece, sta rapidamente scalando le gerarchie dei consensi, Youssouf Fofana. Il francese aveva cominciato in maniera un po’ incerta, nonostante il gol realizzato contro il Venezia, ma poi ha cominciato ad offrire prestazioni sempre più convincenti dal derby in poi, così come tutto il resto della squadra.

Milan, l’ottimo impatto di Morata e Abraham

Discorso diverso, invece, per Morata e Abraham, i due attaccante arrivati in estate. Lo spagnolo sta confermando tutte le sue doti di leadership e da uomo squadra, ma soprattutto è riuscito a calarsi immediatamente, con il suo carisma e la sua esperienza, nel mondo Milan, diventando una sorta di capitano senza fascia.

Tammy Abraham, invece, nonostante qualche gol sbagliato di troppo sta sorprendendo per il carattere ed il cuore che ci sta mettendo in ogni singolo minuto di ogni sua singola partita. Rincorre avversari fino alla sua aerea di rigore, carica i compagni e dà anche qualità al gioco offensivo della squadra. Eppure, l’inglese ha rischiato di non arrivare mai a Milanello.

Mercato Milan, la confessione di Gimenez

Abraham, infatti, è stato acquistato, in prestito, durante gli ultimi giorni di calciomercato, attraverso uno scambio con la Roma che in cambio si è assicurata Alexis Saelemaekers. Il Milan in quelle stesse ore, però, avrebbe cercato di portare a Milano Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenord.

A confessarlo è stato la stessa punta del club olandese durante un’intervista rilasciata a ESPN. Gimenez ha dichiarato che per lui sarebbe stato un sogno passare nella squadra in cui da piccolo ammirava giocare gente come Kaka, Ronaldo e Ronaldinho, ma soprattutto ha parlato di un’opzione ancora aperta. I rossoneri ci riproveranno a gennaio?