Juric esagitato a Trigoria: il suo pupillo non si è neanche presentato | Fuori squadra a tempo indeterminato

Animi tesi a Trigoria, Juric critica uno dei suoi pupilli, è disposto a rinunciare a lui e farlo sedere in tribuna, la sua è una presa di posizione netta

La Roma ha battuto il Venezia nel settimo turno di campionato, conquistando la seconda vittoria di fila da quando Ivan Juric ha preso il posto di Daniele De Rossi. Eppure la prestazione non è stata molto convincente. Da salvare è il risultato, che consente ai giallorossi di proseguire la risalita in classifica, e il cuore mostrato nel rimontare lo svantaggio subito al termine del primo tempo, con la contestazione conseguente dei tifosi.

La neopromossa ha messo in difficoltà i capitolini, in grado poi di riportare la partita sui binari giusti solo nel finale, facendo tirare un sospiro di sollievo a un Olimpico che si era preso delle paure inaspettate.

Il tecnico croato sta valutando se cambiare qualcosa anche a livello tattico, per sorprendere gli avversari e trovare un maggiore equilibrio tra i reparti, con la fase difensiva che presenta ancora qualche lacuna da cancellare.

Con l’Europa League che è iniziata, Juric ha fatto ricorso al turnover, sperando che l’impegno contro gli uomini di Eusebio Di Francesco potesse rappresentare delle difficoltà inferiori rispetto a quello che è capitato sul terreno di gioco.

Juric lo tiene in tribuna, non giocherà in Europa League

Intanto è iniziata la preparazione in vista della trasferta in terra svedese di giovedì sul campo dell’Elfsborg, dove sarà fondamentale centrare i tre punti per non complicare la pratica qualificazione, seppur trattandosi della seconda di otto partite da affrontare.

Il club giallorosso deve fare i conti con Paulo Dybala che non è ancora al meglio della condizione fisica. Al termine del primo tempo del match d’esordio della competizione è uscito dal campo e non ha giocato in campionato. Per precauzione il mister potrebbe concederli un altro turno di riposo.

Dybala resta fuori, spazio al gioiello azzurro

Al posto di Dybala, mister Ivan Juric sembra disposto a dare fiducia a Baldanzi, a segno all’esordio del nuovo mister nella sfida vinta all’Olimpico contro l’Udinese con una rete siglata nel finale.

Il fantasista è stato acquistato dall’Empoli per 15 milioni a gennaio, un investimento importante per un talento che con la maglia dell’Under 21 sta fornendo delle prestazioni importanti e che ha le carte in regola per diventare titolare anche in giallorosso.