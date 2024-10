Serie A, i turchi non hanno finito: dopo Osimhen, vogliono anche il top del Milan | Pronta la super coppia

La compagine turca ha preso in prestito l’attaccante nigeriano, ma ora vogliono acquistare ancora dalla nostra Serie A.

Il Galatasaray continua a guardare con molta attenzione al mercato della nostra Serie A per costruire la propria rosa. Tanti ex calciatori del nostro campionato, anche magari non acquistati direttamente da squadre nostrane, ma che semplicemente ci hanno militato nelle ultime stagioni, hanno vestito la maglia giallorossa negli ultimi mesi.

Non si possono di certo dimenticare i vari Dries Mertens, Torreira, Muslera, Ahyan, ma soprattutto Mauro Icardi che, dopo gli anni complicati al Paris Saint Germain, ha ritrovato serenità, gol e vittorie con il club turco, vincendo due campionati di fila e tornando a trionfare nella classifica capocannonieri di un torneo europeo.

Non è certamente passato in secondo piano, tra le altre cose, l’acquisto che il Galatasaray fece dalla Roma nel gennaio 2023, quando risolse un problema serio che si era creato nella Capitale e acquistò Nicolò Zaniolo che poi in Turchia ci rimase soltanto sei mesi. Durante gli ultimi giorni dell’ultimo mercato, poi, i dirigenti turchi hanno provato ancora una volta a fare la spesa dalle parti di Trigoria, ma Zalewski ha rifiutato il trasferimento.

L’operazione più importante sull’asse Italia-Turchia, però, è sicuramente quella che ha portato Victor Osimhen proprio al club giallorosso di Istanbul. Il nigeriano sembrava ormai destinato a restare per almeno sei mesi da separato in casa, e fuori rosa, a Napoli, ma il Galatasaray si è fatto avanti ed ha chiuso per il bomber con la formula del prestito secco per una stagione.

Milan, lontano il rinnovo di Calabria

Una soluzione che accontenta tutti. Il Galatasaray che si godrà per una stagione uno degli attaccanti più forti al Mondo, praticamente gratis e pagando solo una parte dell’ingaggio; il Napoli che non svaluta ulteriormente un capitale che si sarebbe aspettato di cedere a tanti soldi in estate; il calciatore che non resta in una squadra da separato in casa e potrà divertirsi sul prato verde.

Il Galtasaray, però, non pare intenzionato a fermarsi a Victor Osimhen ed avrebbe già messo nel mirino un altro calciatore della nostra Serie A in vista della prossima sessione invernale di mercato. Stiamo parlando di Davide Calabria. Il Capitano del Milan ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, ma la trattativa per il rinnovo si è praticamente bloccata.

Milan, Galatasaray su Calabria

C’è ancora una certa differenza tra domanda e offerta, con il club e l’entourage del calciatore che hanno interrotto ogni trattativa già durante la scorsa primavera. Calabria spera che questa distanza possa assottigliarsi, ma al momento filtra un certo pessimismo.

Il Milan, dal canto suo, ha investito in estate su Emerson Royal e, nonostante le prove insufficienti di quest’ultimo, Fonseca continua a preferirlo al Capitano. Il Galatasaray sembrerebbe interessato a Calabria già per il prossimo mese di gennaio ed in questo modo i rossoneri non perderebbero il calciatore completamente a zero.