Pep Guardiola ha dato mandato agli osservatori: già prenotato il volo per Milano | Marotta trema

Il tecnico del Manchester City ha messo nel mirino un calciatore del nostro campionato molto importante per la propria squadra.

Una decina di giorni fa una grossa tegola si è abbattuta sul capo di quello che, per molti, può essere considerato il più grande allenatore della storia del calcio. Pep Guardiola ed il suo Manchester City, infatti, nel big match di Premier League contro l’Arsenal, hanno perso per un serio infortunio il centrocampista Rodri.

Lo spagnolo, Campione d’Europa con la sua Spagna a luglio scorso e tra i candidati alla conquista del prossimo Pallone d’Oro, può essere considerato il calciatore più importante all’interno dello scacchiere tattico di Pep e, molto probabilmente, l’unico davvero insostituibile.

A testimonianza di ciò arriva in soccorso la media punti del City con o senza Rodri, ma anche la percentuale delle sconfitte. La percentuale di vittorie dei Citizens scende al 62% senza lo spagnolo in campo, con soli 1.9 punti portati a casa, mentre la media di non vittorie sale a una partita su 3 (33%).

Numeri impressionanti per un calciatore che, durante la scorsa stagione, tra Nazionale e club ha perso praticamente soltanto una partita. Rodri, al momento, può essere considerato il più forte mediano al Mondo e senza di lui Guardiola perde sostanza, equilibrio, geometrie e dinamismo. La tegola, quindi, è stata di quelle forti quando si è saputo che il calciatore si era rotto il legamento crociato del ginocchio.

City, Barella l’obiettivo numero uno per il centrocampo

Guardiola, quindi, dovrà fare a meno del suo calciatore più importante per il resto della stagione e sta già pensando a come sostituirlo durante il mercato di gennaio. Le soluzioni interne, al momento, sono tre, ma non convincono del tutto. Kovacic, Matheus Nunes e Stones adattato in mediana, come è successo spesso durante la stagione della Champions League vinta ad Istanbul contro l’Inter.

Proprio nel club nerazzurro, però, milita quello che sembra essere il vero sogno di Guardiola per quel che riguarda il centrocampo. Parliamo di Nicolò Barella che piace a Pep da diverso tempo. L’Inter lo reputa incedibile e difficilmente si lascerà convincere da offerte, a maggior ragione se queste arriveranno durante la prossima sessione invernale di mercato.

Mercato City, Ricci la vera alternativa a Barella

Se ne potrebbe riparlare in estate, ma con una base di partenza di almeno 70 milioni di euro. A Guardiola, però, il centrocampista serve già a gennaio e si fanno anche i nomi di Ederson dell’Atalanta e di Zubimendi della Real Sociedad. Anche per quest’ultimo, però, si parte dalla clausola rescissoria di 60 milioni di euro e da una concorrenza folta formata da Liverpool e Arsenal.

Ecco spuntare, quindi, il nome di Samuele Ricci, secondo una statistica del CIES, è il secondo centrocampista al Mondo per numero di palloni difesi con successo, con l’avversario alle spalle. Le sue prestazioni sono balzate agli occhi di Guardiola e del City che sabato manderà dei suoi emissari a San Siro per assistere al match tra Inter e Torino.