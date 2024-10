“Un giocatore inutile” | Cassano attacca il pupillo di Palladino: è il più pagato in rosa

L’ex calciatore di Milan e Inter, ora opinionista sul web, spara a zero contro un calciatore della squadra viola.

Antonio Cassano, da quando ha smesso di giocare, ha continuato ad occuparsi di calcio, ma ha scelto di farlo come opinionista e non strettamente come un addetto ai lavori. L’ex grande talento, mai del tutto espresso del nostro calcio, si è ritrovato a parlare e discutere di partite e calciatori.

Prima lo aveva fatto, anche se non in maniera assidua, in televisione, poi ha cominciato a farlo con i suoi cari amici Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, attraverso una trasmissione a cadenza settimanale sul web ed in streaming.

L’appuntamento si era interrotto dopo i litigi avuti con Vieri lo scorso anno, che hanno sancito la fine della Bobo Tv, almeno quella che avevamo imparato a conoscere, ma poi è ripreso nell’agosto scorso, con il nuovo format che vede protagonisti i soli Adani, Ventola e Cassano in “Viva el Futbol”.

Qui, Antonio Cassano ha ricominciato a recitare la sua parte. Quella di opinionista tv, certo, ma soprattutto quella di personaggio irriverente e provocatorio che dice quello che pensa senza peli sulla lunga e non conosce alcun “politically correct” nell’attaccare i calciatori o gli allenatori che gli vanno a genio.

Cassano e i suoi principali dissing

Celebri in questi anni sono stati i suoi commenti e le sue esternazioni su Haaland, Massimiliano Allegri, Rafael Leao e Cristiano Ronaldo, sicuramente i quattro protagonisti del mondo del calcio che sono stati più chiacchierati, dopo le esternazioni di Cassano che non riesce proprio a farseli piacere.

In alcuni casi, come è successo spesso con Leao e in un paio di circostanze anche con Cristiano Ronaldo, l’interlocuzione si è trasformato in un vero e proprio dissing, termine così tanto di moda in quest’ultimo periodo che cerca di descrivere i battibecchi tra due personaggi famosi che avvengono soprattutto tramite botta e risposta sui profili social.

Kean, le dure parole di Cassano

Nell’ultima puntata del podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha preso di mira un altro calciatore per cui non nutre assolutamente alcuna stima. Si tratta di Moise Kean, attaccante che la Fiorentina ha prelevato dalla Juventus in estate per circa 20 milioni di euro. La stagione dell’attaccante azzurro è cominciata bene, soprattutto in Europa League, mentre in campionato sono due le reti segnate in sei partite.

Cassano non ha usato mezzi termini ed ha pesantemente attaccato l’ex Juve in questo modo: “Da noi facciamo passare per buono Kean che non sa da dove è girato… Ho visto Empoli-Fiorentina e lasciamo perdere, ha fatto due gol in sei partite… E questo vorrebbe fare un buon campionato? Magari fa venti reti ma tutte le volte che gli passi il pallone diventa una guerra. Fa confusione, casca a terra, palla sullo stinco. Non dà niente”.