Giuntoli, è ancora mano sul portafogli: decisa la spesa di 30 milioni di euro | Ecco per chi

Il dirigente bianconero, insieme alla proprietà, ha già deciso di operare un’ulteriore spesa per un calciatore nei prossimi mesi.

L’estate della Juventus è stata in un certo senso rivoluzionaria. Il cambio dell’allenatore, con Thiago Motta che ha preso il posto di Massimiliano Allegri, ha definitivamente avviato la rifondazione che poi è stata attuata tra giugno e agosto.

Tanti calciatori, che con il tecnico livornese erano intoccabili e fondamentali, sono stati ceduti, a titolo definitivo o in prestito, oppure sono rimasti in rosa, ma praticamente sono fuori squadra. Allo stesso tempo, però, sono anche arrivati tantissimi rinforzi con cui Thiago Motta sta cercando di plasmare la sua nuova Juventus.

Anche se in un certo senso limata dalle cessioni, la cifra investita dai bianconeri sul mercato è stata enorme e si avvicina ai 200 milioni di euro. Le spese più importanti sono state fatte per Koopmeiners, Nico Gonzales, Thuram, Douglas Luiz e Michele Di Gregorio.

Alcuni di loro sono già entrati a far parte stabilmente della formazione tipo schierata dall’ex allenatore del Bologna, mentre altri devono ancora trovare la loro dimensione. Soprattutto Douglas Luiz e Kephren Thuram, infatti, non riescono a trovare il giusto spazio, con Thiago Motta che, a loro, sta stabilmente preferendo Locatelli, Fagioli e McKennie.

Juve, Kalulu e Coinceçao gli acquisti più convincenti

Ci sono altri due elementi, invece, che probabilmente, almeno per il momento, possono essere considerati gli acquisti più azzeccati dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Questo nonostante, in totale per entrambi, per ora la Juventus ha speso soltanto 10 milioni di euro. Parliamo di Pierre Kalulu e Francisco Coinceçao.

Entrambi sono arrivati in prestito oneroso, rispettivamente da Milan e Porto. Per il francese la Juventus ha già sborsato 3.3 milioni di euro ai rossoneri, ma potrà esercitare il riscatto ad una cifra di 14 milioni più 3 di bonus. per il portoghese, invece, si tratta di un prestito oneroso secco da sette milioni più tre di bonus che comprendono anche il suo ingaggio.

Juventus, Coinceçao sarà tutto bianconero

Tra Porto e Juventus, però, anche se non esiste ufficialmente una clausola per l’eventuale riscatto, c’è una sorta di gentlemen’s agreement, con le due società che si riaggiorneranno prima della fine di questa stagione. Nel contratto di Coinceçao con il club portoghese, inoltre, è presente una clausola rescissoria che si attiverà al termine di questa stagione.

La Juventus, viste anche le ottime prestazioni del ragazzo, ha già deciso che eserciterà questa clausola e farà diventare a tutti gli effetti Coinceiçao un calciatore bianconero. L’idea è quella di limare leggermente il prezzo di 30 milioni con la contropartita Tiago Djalò.