Fonseca avvisato dal referto: non sarà a disposizione per Bologna | Mazzata tremenda per il titolare

Il Milan scenderà in campo a Bologna senza un titolare, Fonseca sta studiando delle alternative per battere gli emiliani

Il Milan ha trovato i primi tre punti in Champions League, battendo il Brugge al termine di una partita sofferta. La superiorità numerica non ha agevolato il compito dei rossoneri che hanno subito la rete del provvisorio pari degli ospiti che in 10 hanno messo in difficoltà la retroguardia di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha avuto il coraggio di sostituire a mezz’ora dalla fine Rafael Leao che si era spento dopo alcune accelerazioni interessanti all’inizio del match per inserire in campo Chukwueze e Okafor, entrambi decisivi per consentire la doppietta di Reijnders.

Terminato l’impegno europeo, il Milan è già al lavoro per preparare l’ostica trasferta sul campo del Bologna. Gli emiliani, anch’essi reduci da una gara di Champions, in Inghilterra contro l’Aston Villa di Emery, si trovano a metà classifica ma hanno raccolto meno punti di quanti avrebbe meritato sulla base delle prestazioni offerte.

La vittoria conquistata contro l’Udinese, seppur arrivata con qualche brivido, ha consentito ai rossoneri di restare in scia del Napoli capolista e dare continuità di risultato adesso è fondamentale.

La situazione degli infortunati in casa Milan

Al Dall’Ara il Milan dovrà fare a meno di Luka Jovic che non ha recuperato dalla pubalgia e che si è sottoposto a un lavoro personalizzato. Il rientro del centravanti serbo è ancora rinviato.

Torna a disposizione invece Davide Calabria. Il capitano rossonero ha ricominciato ad allenarsi e le sue condizioni saranno valutate fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Fonseca non potrà contare sull’apporto di un titolare per la trasferta di Bologna

Pessime notizie invece per Tammy Abraham. Il centravanti inglese non sarà recuperato per la partita di sabato e punta a tornare in campo nello scontro diretto contro il Napoli la prossima settimana. Il contributo dell’ex Roma in questo inizio di stagione è stato decisamente importante, facendo ricredere gli scettici che avevano criticato questo acquisto di fine mercato.

Francesco Camarda sarà quindi nuovamente convocato da Paulo Fonseca in prima squadra, dopo la gioia dell’esordio in Champions League contro il Club Brugge con tanto di gol annullato dal VAR. Il talento del Milan Futuro sarà una valida alternativa ad Alvaro Morata e non è escluso che possa entrare in corso d’opera.