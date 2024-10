Lecce, anticipata la partita di un giorno: da sabato a venerdì | Avvisato anche l’Empoli

La Lega Calcio Serie A ha comunicato alcuni cambiamenti circa alcune gare di campionato che riguardano anche i salentini e i toscani.

Una batosta davvero pesante e storica, una batosta che sarà difficile da riassorbire. Tra le partite dell’ottava giornata di Serie A ce n’è stata una che ha avuto un epilogo davvero inaspettato, con un risultato davvero roboante che potrebbe portare dietro di sé diverse ripercussioni.

La sconfitta casalinga del Lecce per 0-6 contro la Fiorentina, infatti, è una di quelle davvero brutte, una di quelle che difficilmente si potranno mai dimenticare. I salentini hanno eguagliato la sconfitta più pesante della loro storia in casa e lo hanno fatto dando l’impressione di non essere più sul pezzo o, peggio ancora, di non seguire più il proprio allenatore.

Una debacle davvero brutta da digerire e di certo non può essere un alibi il fatto di aver giocato per oltre un tempo con un uomo in meno. Ora, i salentini si trovano in zona retrocessione, con il peggior attacco, soltanto tre gol fatti in otto partite, e la peggior difesa del campionato.

La società giallorossa ha deciso però di continuare a dare fiducia al tecnico Luca Gotti che lo scorso anno riuscì a salvare la squadra e gode quindi ancora di qualche credito da potersi giocare. Chiaro è che, ovviamente, saranno decisive le prossime partite, anche e soprattutto per capire il futuro dell’ex allenatore dell’Udinese.

Serie A, c’è un cambiamento per Lecce-Empoli

Ma, se la prossima, quella in casa del Napoli, appare già proibitiva, prima della sosta di novembre, per il Lecce arriverà un trittico di gare fondamentali per la lotta alla salvezza. Verona, Bologna ed Empoli. Tre partite in cui sarà obbligatorio rialzare la testa e raccogliere quanti più punti possibili.

La Lega Calcio Serie A, intanto, proprio sull’ultimo di questi tre match, quello che si disputerà al Via del Mare di Lecce, venerdì 8 novembre, contro l’Empoli, in occasione della dodicesima giornata di Serie A, ha comunicato dei cambiamenti. Per Lecce-Empoli, infatti, cambia la copertura televisiva.

Serie A, slitta di un giorno Venezia-Parma

La sfida tra i salentini e i toscani, in programma venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45, doveva essere trasmessa inizialmente soltanto da DAZN ed invece sarà trasmessa anche su SKY. Sempre in occasione della dodicesima giornata di Serie A, la Lega Calcio ha comunicato un altro cambiamento attraverso un comunicato ufficiale.

Venezia-Parma, infatti, inizialmente prevista per venerdì 8 novembre alle 18.30, è stata spostata a sabato 9 novembre alle 15 a causa di una richiesta fatta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La sfida tra le due neopromosse, quindi, slitterà di quasi 24 ore.