Pogba, pazza idea: chiamata dall’amico di sempre | Via dalla Juve a queste condizioni

Pogba lascia la Juventus e raggiunge l’ex compagno. Il centrocampista francese non vestirà più la maglia bianconera della Vecchia Signora.

Ancora leggermente amareggiata per l’1-1 interno rimediato domenica all’ora di pranzo contro il Cagliari di Davide Nicola, la Juventus di Thiago Motta si è ritrovata immediatamente sui campi della Continassa per iniziare a preparare, seppur a ranghi ridotti viste le convocazioni in nazionale di vari elementi, il match di campionato del prossimo 19 ottobre contro la lanciatissima Lazio di Marco Baroni.

Appuntamento, quello contro la formazione biancoceleste, che i bianconeri punteranno ovviamente a vincere non solo per riassaporare subito il piacevole giusto della vittoria, ma anche per agguantare il Napoli di Antonio Conte in cima alla classifica.

Il mezzo passo falso commesso contro la compagine sarda non ha ovviamente ridimensionato le ambizioni scudetto della Vecchia Signora la quale, però, dovrà obbligatoriamente cambiare atteggiamento contro i capitolini, mostrando quella grinta e quella determinazione vistesi soprattutto nella strepitosa vittoria in rimonta ai danni del Lipsia.

Battere Zaccagni e compagni sarà infatti importantissimo per il gruppo piemontese il quale, in caso di affermazione, non solo agguanterebbe, come detto, il Napoli in vetta alla classifica, ma guadagnarebbe anche fiducia ed entusiasmo in vista del successivo impegno interno in Champions League contro i tedeschi dello Stoccarda.

Juventus-Pogba, storia ai titoli di coda: la società pensa alla risoluzione del contratto

Fermo ai box dall’11 settembre 2023 dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping successivo alla sfida contro l’Udinese del precedente 20 agosto, Paul Pogba non dovrebbe restare alla Juventus fino al termine naturale del suo contratto la cui data di scadenza è fissata al 30 giugno 2026.

Nonostante la riduzione della squalifica, passata da quattro anni a 18 mesi, la società bianconera starebbe seriamente valutando l’idea di concludere anzitempo il rapporto con il centrocampista francesce il quale, probabilmente già a gennaio, sarà libero di legarsi a un nuovo club.

Pogba nel mirino del Barcellona: dopo Szczesny, i blaugrana sono pronti a mettere le mani anche sul francese

Ormai prossimo, come detto, a dire addio alla Juventus che lo aveva riaccolto nell’estate 2022 dopo l’esperienza al Manchester United, Paul Pogba è pronto a salutare nuovamente la Vecchia Signora per andare a concludere la carriera in un nuovo club.

Un nuovo club che, stando a quanto riportato da elgoldigital.com, potrebbe essere nientemeno che il Barcellona di Hans-Dieter Flick il quale, dopo aver convinto Szczesny a tornare tra i pali dopo il ritiro annunciato lo scorso 27 agosto, sarebbe pronto a concedere una nuova possibilità anche al centrocampista francese il cui ritorno in campo, ricordiamo, è previsto per il marzo 2025.