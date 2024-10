Neymar, grande ritorno in campo: c’è già la prima convocazione | Giocherà in Champions League

Il fenomeno brasiliano torna in campo dopo oltre un anno dal gravissimo infortunio subito in Nazionale.

Per tanti anni è stato considerato l’erede di Messi e Cristiano Ronaldo, quello che li avrebbe sostituiti nella conquista di Palloni d’Oro e Champions League, ma anche e soprattutto nel cuore dei tifosi e appassionati di calcio di tutto il Mondo.

Neymar Jr, però, pur non arrivando mai ai livelli degli altri due mostri sacri, per tante stagioni è stato sicuramente considerato il calciatore più forte tra gli umani (e quindi dopo CR7 e Messi), quello che faceva divertire di più il pubblico, quello che, per tanti brasiliani, si è avvicinato di più ad un certo Ronaldinho.

Dopo l’ottima esperienza al Barcellona, però, le cose non sono andate benissimo al Paris Saint Germain e in quegli anni anche nella Nazionale brasiliana. Neymar ha cominciato a subire infortuni in serie, ad avere atteggiamenti poco da professionista, fuori e dentro il campo, e ad allontanarsi sempre più da quel calciatore che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Messi e Cristiano Ronaldo.

L’addio al Paris Saint Germain, durante l’estate 2023, è arrivato quasi d’obbligo, con i tifosi che lo esortavano ad andar via. Così è arrivata la ricca proposta saudita e, a soli 31 anni, Neymar è passato all’Al Hilal, allontanandosi definitivamente dal calcio che conta. L’esperienza araba, però, si apre malissimo e, il 18 ottobre scorso, il brasiliano subisce un infortunio terribile con la sua Nazionale.

Neymar, prima convocazione dopo oltre un anno

Rottura del crociato e del menisco del ginocchio, più di un anno lontano dai campi e tante voci su un possibile addio al calcio, con la possibilità che non si sarebbe mai ripreso dall’infortunio. Lunedì 21 ottobre 2024, però, ecco arrivare la luce e la convocazione per una partita ufficiale. Il tecnico Jorge Jesus lo porta con sé in occasione del match di Champions League asiatica del suo Al-Hilal contro l’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti.

Per Neymar è la fine di un incubo e, anche se, come dice lo stesso tecnico dell’Al-Hilal, per rivederlo in campo a pieno regime e con una condizione accettabile ci vorrà ancora un po’ di tempo, la dolcezza di riassaporare sensazioni che sembravano ormai perdute.

Neymar, arriva il ritorno in campo ufficiale

Neymar annuncia il suo rientro sul suo profilo Instagram e al 77′ del match di Champions League asiatica arriva anche il suo ritorno ufficiale in campo. 13′ più altri 15′ del maxi recupero concesso dall’arbitro a margine del 4-5 finale con cui l’Al Hilal ha espugnato il campo dell’Al-Ain.

Ritorno con vittoria, quindi, per Neymar, ma soprattutto rientro sul terreno verde, quello che la sfortuna gli ha tolto per un anno e che lui a 32 anni vuole riprendersi con gli interessi e non mollare più, magari sognando il Mondiale centro-americano in programma nell’estate 2026.