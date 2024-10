Giuntoli, individuato il vice Vlahovic | La Juventus punta i fari su Dany Mota: si farà a gennaio

La Juventus ha individuato il vice Vlahovic. Giuntoli punta Dany Mota del Monza. L’attaccante portoghese può arrivare a gennaio.

Terza in classifica in campionato con 16 punti alle spalle di Inter e Napoli, la Juventus di Thiago Motta fa i conti l’amaro gusto della prima sconfitta stagionale, arrivata martedì sera, col punteggio di 0-1, contro lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß in occasione della terza giornata della fase campionato di Champions League.

Sconfitta, quella dell’Allianz Stadium contro la formazione tedesca, arrivata per i bianconeri al termine di un match che solo una strepitosa prestazione di Perin, in campo al posto dello squalificato Di Gregorio, ha impedito prendesse una piena ben peggiore.

La Vecchia Signora, che giungeva all’appuntamento coi teutonici dalla sofferta vittoria di sabato sera contro la Lazio, non è infatti mai entrata veramente in partita, con gli uomini di Hoeneß che avrebbero meritato sicuramente un vantaggio ben più ampio per quanto prodotto.

Domenica sera a San Siro contro l’Inter occorrerà immediatamente correggere il tiro per non rischiare di perdere terreno dal primo posto del Napoli. L’impegno con i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà certamente complicato per la Juventus che, costruita indubbiamente per vincere lo scudetto, ha sicuramente tutte le carte in regola per uscire da Milano con un successo.

Juventus, Milik non dà garanzie come vice Vlahovic

Fermo ai box ormai da tempo immemore, Arkadiusz Milik sta pian piano perdendo di credibilità agli occhi della Juventus in merito al ruolo di vice Vlahovic riconosciutogli a inzio stagione tanto dalla società quanto da Thiago Motta.

Un’indisponibilità, come detto, ormai datata quella del centravanti polacco, in risposta alla quale il direttore sportivo dei piemontesi, Cristiano Giuntoli ha iniziato a prendere sempre più in considerazione l’idea di mettere a disposizione del suo allenatore un nuovo elemento che possa far rifiatare di tanto in tanto l’attaccante serbo. Un nuovo elemento, attualmente militante in Serie A tra le file del Monza, per il quale la dirigenza bianconera è pronta a bussare alle porte dell’amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, già nel prossimo mese di gennaio.

Juventus, fari puntati su Dany Mota del Monza: l’attaccante portoghese come vice Vlahovic

Autore di una doppietta nel successo per 0-3 conquistato lunedì sera dal Monza sul campo dell’Hellas Verona, Dany Mota potrebbe lasciare il club lombardo nel prossimo mese di gennaio e legarsi alla Juventus di Thiago Motta per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, la società torinese starebbe pensando di ingaggiare il duttile attaccante lusitano in vista della seconda parte di stagione.

Considerata l’assenza ormai datata di Milik che, come detto, non sembra poter dare garanzie nel ruolo di attaccante di scorta, la Vecchia Signora starebbe monitorando con grande attenzione il gioiello del Monza che, passato tra le file della Juventus Under 23 (oggi Next Gen) nella stagione 2019-2020, accetterebbe sicuramente volentieri di tornare a Torino. Al momento la trattativa risiede ovviamente ancora nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere un suo decollo nelle prossime settimane. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.