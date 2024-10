Spalletti cambia idea: ecco chi sarà il nuovo bomber della Nazionale | Si ispira a Vieri

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha convocato un attaccante che sta facendo bene in questo inizio di stagione.

Dopo le vittorie di settembre contro Francia e Israele, entrambe ottenute in trasferta, la Nazionale di calcio italiana torna ad essere protagonista. Luciano Spalletti vuole continuare il suo percorso netto nel gruppo di Nations League e spera di ottenere altri sei punti che avvicinerebbero l’Italia alla final four del torneo.

Vittoria del girone di Nations League che sarebbe fondamentale anche per agevolare il cammino verso i Mondiali del 2026, competizione iridata a cui l’Italia non può permettersi di mancare dopo aver già fallito le qualificazioni a Russia 2018 e a Qatar 2022.

Oltre all’importanza di queste gare, poi, c’è anche da allontanare definitivamente lo spettro dell’Europeo in Germania che ci ha visti ancora una volta eliminati troppo presto e addirittura umiliati dalla Svizzera negli ottavi di finale della competizione.

Giovedì 10 contro il Belgio e lunedì 14 contro Israele, quindi, la Nazionale azzurra sarà chiamata ad altre due vittorie, ma soprattutto a riproporre quelle prestazioni convincenti che si sono viste circa un mese fa. Spalletti sembra aver optato definitivamente per il 352 e in questo nuovo modo non c’è spazio per gli esterni d’attacco.

Nazionale, piccolo problema per Moise Kean

Non è un caso che, oltre a Federico Chiesa infortunato, sono rimasti a casa anche Mattia Zaccagni, Matteo Politano e Riccardo Orsolini. Solo prime e seconde punte, quindi, sono presenti nella lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti. Una delle punte a disposizione, però, ha accusato un problema e potrebbe tornare a casa.

Parliamo di Moise Kean che, dopo la prestazione generosissime e positiva offerta contro il Milan, un rigore sbagliato, certo, ma anche due gol annullati ed una traversa, oltre a tanto lavoro per far salire la squadra, ha accusato una lombalgia che, come detto, potrebbe costringerlo a lasciare il ritiro della Nazionale.

Nazionale, Spalletti chiama Lorenzo Lucca

La sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore, e di giorno in giorno, ma nel frattempo, a scopo precauzionale, Spalletti ha già convocato Lorenzo Lucca che ha raggiunto i suoi compagni di Nazionale a Coverciano. La punta dell’Udinese ha cominciato alla grande la stagione, con cinque gol in tutte le competizioni, e la chiamata sembra essere meritata.

Lucca era già stato convocato da Spalletti nel marzo scorso, in occasione della tournée americana e delle sfide contro Venezuela ed Ecuador. In quel caso, però, non aveva mai esordito ed ora spera di coronare il suo sogno di vestire la maglia azzurra in campo e raggiungere un altro obiettivo della sua comunque giovane carriera.