Serie A in lacrime: la leggenda non ce l’ha fatta | Un minuto di silenzio su tutti i campi

Lutto nel campionato italiano, se ne va una leggenda del mondo dello sport, che ha ricoperto un ruolo cardine in uno storico club di A

Tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione c’è la nuova Lazio di Marco Baroni, spinta dalla coppia di centravanti composta da Boulaye Dia e da Taty Castellanos. I due bomber hanno messo a segno cinque reti a testa. I biancocelesti hanno interrotto l’imbattibilità dell’Empoli nell’ultimo turno di campionato nel match giocato all’Olimpico. I toscani si sono portati in vantaggio dopo pochi minuti con il colpo di testa di Esposito che ha approfittato di un’uscita a vuoto di Provedel.

La reazione non si è fatta mancare e il pari è arrivato nel finale del primo tempo grazie all’ennesimo assist di Nuno Tavares che ha messo una palla invitante in area, capitalizzata da Mattia Zaccagni con un perentorio stacco che ha battuto Vasquez.

Il goal vittoria è stato messo a segno da Pedro, al secondo goal di fila dopo quello in Europa League al Nizza. E proprio in Europa ha colpito la voglia di essere protagonista della Lazio che ha vinto agilmente due gare ostiche.

Una Lazio che si augura di togliersi qualche soddisfazione in questo nuovo ciclo per festeggiare al meglio i 20 anni della presidenza targata Claudio Lotito.

Lutto in casa Lazio, è morto l’ex presidente, negli ultimi anni protagonista nel golf

Nel 1986 è stato presidente dei biancocelesti Franco Chimenti che ha ricoperto dal 1981 al 1985 il ruolo di vice. Ha acquistato la società da Giorgio Chinaglia per poi rivenderla a Bocchi e Calleri.

All’età di 85 anni ci ha lasciato nelle ultime ore. Ha ricoperto anche la carica di presidente della FederGolf italiana per 22 anni, contribuendo all’organizzazione della Ryder Cup 2023 in Italia.

Un minuto di silenzio doveroso per ricordare una figura di spicco dello sport italiano

Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana per onorarne la memoria.

Un lutto nel mondo dello sport italiano per una personalità forte che ha saputo svolgere ruoli apicali con competenza e passione. La sua fede per la Lazio lo ha portato a prendersi la responsabilità della gestione della società in un momento complicato.