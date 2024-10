Thiago Motta ci rinuncia, Giuntoli lo vende: tutta la Juve ha deciso | Raggiungerà Pogba

Altra cessione in vista per la Juventus, il centrocampo si priverà di lui, lascia Torino in compagnia di Paul Pogba, la papabile nuova destinazione

Thiago Motta si è fatto notare per le sue prese di posizioni nette sin da quando si è insidiato sulla panchina della Juventus. Lui e il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli hanno voluto cambiare totalmente rispetto alla precedente gestione targata Max Allegri e la lista dei partenti è stata ampia. Tanti senatori hanno lasciato la Continassa, da Adrien Rabiot a Federico Chiesa, da Daniele Rugani a Moise Kean.

Un organico ringiovanito con profili di prospettiva ma con un’esperienza già accumulata in campo internazionale, da Conceicao a Koopmeiners. In campionato, dopo sette partite, a colpire è la tenuta della linea difensiva, con una sola rete subita.

L’attacco deve pungere con maggiore incisività ma Vlahovic ha dato dei segnali incoraggianti, con cinque goal messi a segno nelle ultime tre gare tra A e Champions League. Il centrocampo ha visto molti volti nuovi. Paul Pogba rientrerà a fine stagione ma lascerà la Juventus.

Lo seguirà un altro giocatore che non sta trovando spazio nelle rotazioni di Motta, anche se inserito nelle liste del tecnico. Non ha ancora fatto il suo ingresso in campo dopo il suo ritorno a Torino dal prestito di Firenze.

Non ha ancora giocato con Motta, può lasciare la Juventus a gennaio

A gennaio potrebbe essere ceduto Arthur. Il regista brasiliano ha uno stipendio corposo e tra i più pagati della rosa. Il contratto con i bianconeri scade il 30 giugno 2026 e un prestito secco è ancora possibile.

Piace molto a Roberto De Zerbi che ha attinto dall’Italia per rinforzare il suo Marsiglia che sta facendo molto bene in Ligue 1. Potrebbe affiancare Adrien Rabiot nella mediana dei transalpini, riproponendo una coppia che ha militato nella Juventus.

Il futuro di Arthur potrebbe essere di nuovo a Firenze o a Liverpool

Le altre due piste che rimangono aperte oggi restano Everton e Fiorentina. Il club inglese è in ripresa dopo un inizio negativo in Premier League e continua a cercare un regista puro da inserire nel proprio organico.

Con la Fiorentina, invece, Arthur si è messo ampiamente in mostra non trovando però la quadra per un riscatto nel corso dell’estate. L’infortunio di Mandragora potrebbe costringere la dirigenza dei toscani a intervenire sul mercato.