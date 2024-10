Sinner è un maniaco | Rivelazioni clamorose dal tennis femminile: la tennista sgancia la bomba

Il numero uno al Mondo continua a vincere e dimostrare di essere il più forte, ma arrivano delle dichiarazioni bomba.

Un anno che gli ha cambiato la vita e che in un certo senso l’ha cambiata anche a tanti appassionati di tennis, ma in generale di sport, italiani. Al termine del 2023 aveva già fatto capire che la musica era cambiata, trascinando l’Italia alla vittoria delle Davis e disputando la finalissima delle ATP Finals.

Jannik Sinner, però, è diventato il numero uno al Mondo in questo 2024 pieno di soddisfazioni e che lo ha consacrato come uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, il numero uno in attività, ma anche come uno degli sportivi migliori di sempre del nostro Paese.

La vittoria di due grandi Slam come l’Australian e l’US Open ha riscritto la storia del nostro tennis, ma soprattutto ha definitivamente svelato al Mondo la grandezza di questo altoatesino serioso e professionale che ormai è diventato un campionissimo. E, la parte più bella di tutto ciò, è che Jannik è solo all’inizio e potrebbe scrivere pagine e pagine di grande tennis almeno per i prossimi dieci anni.

Siamo ormai tutti pronti a gustarci il dualismo con Carlos Alcaraz, più piccolo di lui di un anno, ma unico in grado di batterlo più volte in questa stagione tennistica e ad aggiudicarsi gli altri due Slam dell’anno (Wimbledon e Roland Garros). Un dualismo che emozionerà e appassionerà milioni e milioni di amanti della racchetta.

Sinner, le sue qualità fuori dal normale

I risultati di Sinner, fanno ancora più impressione se si pensa che la stagione di Jannik, che ha ancora come obiettivo le ATP Finals e la Coppa Davis con l’Italia, sia stata turbata dal caso doping e da un paio di infortuni, uno un po’ più serio, che lo hanno costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi.

Ha parlato di Jannik Sinner, in una recente intervista, Raffaella Reggi, una delle commentatrici del tennis su Sky Sport, ex n. 13 al mondo e anche allenatrice, che ha voluto sottolineare la forza mentale del tennista numero uno al Mondo, il suo dualismo con Alcaraz e la vicenda doping che ha sconquassato la tranquillità dell’altoatesino.

Le dichiarazioni della Reggi su Jannik Sinner ‘maniacale’

Queste le sue dichiarazioni più importanti che vogliono sottolineare quanto Sinner sia maniacale nei suoi allenamenti, nella cura dei dettagli, nella mentalità e nella cattiveria che ci mette ogni volta che scende in campo e nella concentrazione che ha in ogni singola gara.

“Nel momento chiave – dice la Reggi – sai già che cambia passo e porta a casa il punto, vedi la differenza rispetto agli altri. Una superiorità di testa. Anche se le percentuali non sono esaltanti, quando conta è impeccabile. Questo lo fa uno con una mente particolare. E poi colpiscono le dichiarazioni. È sempre un ‘lavori in corso’. Jannik dal punto di vista tecnico è maniacale e a fianco ha Vagnozzi che studia ogni dettaglio, è meticoloso, c’è un confronto giornaliero tra loro”.