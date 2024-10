Raspadori chiuso al Napoli | L’attaccante piace a Milan e Atalanta: per lui ADL chiede 30 milioni

Raspadori potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale di calciomercato. Chiuso in azzurro, l’attaccante piace a Milan e Atalanta.

Primo in classifica con 19 punti, a più due sul secondo posto occupato attualmente dall’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Antonio Conte è al lavoro sui campi di Castel Volturno per preparare al meglio l’imminente match di campionato contro il Lecce di Luca Gotti, in programma al Maradona sabato alle 15.00.

Sfida, quella contro la triste formazione giallorossa reduce dal pesante tonfo casalingo per 0-6 contro la Fiorentina, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il gruppo partenopeo che, giungente all’appuntamento coi salentini da una striscia di quattro affermazioni consecutive tra campionato e Coppa Italia, punta a confermarsi ancora di più in vetta alla classifica.

Vetta, conquistata grazie alle sei vittorie e al pareggio contro la Juventus successivi alla debacle di Verona della prima giornata, che gli azzurri occupano meritatamente dopo la disastrosa stagione 2023-2024, conclusa in decima posizione con appena 53 punti.

Una stagione, quella passata, che, iniziata col chiaro obiettivo di proseguire sull’ottimo percorso tracciato in quella precedente, ha visto i campani uscire praticamente subito dalla corsa a quello che sarebbe stato il quarto scudetto della loro storia. Un quarto scudetto che, a ogni modo, sebbene sia presto per dirlo, sembra essere tornato indubbiamente nelle possibilità del team del presidente, Aurelio De Laurentiis.

Napoli, per Raspadori non c’è spazio: Conte non considera il pupillo di Spalletti

Elemento centrale del Napoli di Luciano Spalletti campione d’Italia al termine del campionato 2022-2023, vinto con 90 punti a più 16 sulla Lazio di Maurizio Sarri, Giacomo Raspadori non sembra essere particolarmente considerato dal neo tecnico azzurro, Antonio Conte.

Impiegato per appena tre minuti nelle ultime cinque gare di campionato giocate dagli azzurri, l’ex Sassuolo continua infatti a ricoprire, alle spalle dei titolari Lukaku, Politano e Kvaratskhelia e dietro alle prime due riserve Neres e Simeone, il ruolo di sesta scelta nelle gerarchie dell’allenatore salentino il quale, chiaramente supportato dai risultati che stanno dando ragione alle sue decisioni, pare non aver alcuna intenzione di apportare modifiche a quella che sta pian piano diventando la sua creatura.

Raspadori via a gennaio: Atalanta e Milan strizzano l’occhio all’attaccante, ma De Laurentiis vuole 30 milioni

Ai margini, come detto, del nuovo Napoli di Antonio Conte, Giacomo Raspadori potrebbe clamorosamente lasciare il capoluogo campano nella prossima sessione invernale di calciomercato per andare a trovare maggiore spazio in un’altra squadra.

Un’altra squadra, che potrebbe essere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini o il Milan di Paulo Fonseca le quali, stando a quanto riportato da la Repubblica, avrebbero messo gli occhi sull’attaccante che De Laurentiis ha riscattato per 25 milioni di euro dal Sassuolo nel maggio 2023. Venticinque milioni, rappresentanti certamente una spesa importante per le casse del Napoli, che il numero uno azzurro ha già fatto capire di essere pronto a recuperare chiedendo per la cessione di Raspadori almeno 30 milioni di euro.