Devi fare le valigie e andare più lontano che puoi | Giuntoli lo sfratta: costretto a lasciare anche la casa

Cristiano Giuntoli continua a imporsi, il giocatore della Juventus si prepara ad essere ceduto, ha già lasciato la propria casa a Torino

La Juventus è ancora imbattuta in questo inizio di campionato. Qualche pareggio di troppo ma filtra ottimismo per il nuovo corso dei bianconeri, targato Thiago Motta. La rimonta che è valsa un punto nel derby d’Italia dà ulteriore fiducia allo spogliatoio che ha saputo reagire al doppio svantaggio, recuperando nel finale grazie a una splendida doppietta di un ispirato Yildiz.

Quella dei bianconeri è la seconda rosa con l’età più bassa della Serie A ed è stato scelto un tecnico in grado di valorizzare al massimo i giovani, aiutandoli ad accelerare il proprio percorso di crescita.

E Motta ha subito dimostrato di avere la giusta dose di coraggio di lanciare nella mischia i talenti della Next Gen, con alcuni di essi che sono stati integrati nella prima squadra e che stanno trovando il giusto spazio in campo.

Per tornare a vincere la dirigenza ha messo in atto una vera e propria rivoluzione nella campagna acquisti di quest’estate, con un monte ingaggi ridotto e un tasso tecnico che ha le potenzialità per competere per il vertice.

Per lui non c’è più spazio nella Juventus

Cristiano Giuntoli è alle prese con un nodo da sciogliere, il destino di uno dei giocatori più rappresentativi dell’organico e che ha dato molto per i colori bianconeri.

Ritornato a Torino dopo una parentesi in Premier League, il centrocampista non ha replicato le prestazioni eccelse della sua prima esperienza in Italia ed è stato fermato a causa della squalifica per doping, con il rientro previsto per marzo.

Lui vuole restare in bianconero ma è già stato sfrattato da casa

Questo è Paul Pogba che vorrebbe restare alla Juventus ma che ha già lasciato la villa sulle colline torinesi, un tempo residenza anche di Cristiano Ronaldo. A riportarlo è La Gazzetta, la quale ci informa anche al suo posto si è insidiato Nico Gonzalez. Ora sarà l’argentino, alle prese con il recupero dall’infortunio, a godersi questa nuova casa.

Il contratto del francese con i bianconeri scade il 30 giugno del 2026 e la dirigenza ha già fatto sapere di non avere intenzione di integrarlo in rosa. I legali del club continuano a trattare un accordo per una rescissione consensuale con gli avvocati di Paul.