Mazzarri avrebbe fatto carte false per lui | Ora riparte dall’Inghilterra: l’affare è ufficiale

Mazzarri avrebbe voluto allenarlo e ora firma in Inghilterra, era svincolato e ha trovato l’accordo con il club britannico in queste ore

Walter Mazzarri è tornato lo scorso inverno sulla panchina del Napoli dieci anni dopo la fine della sua prima parentesi alla guida dei partenopei, quando centrò la qualificazione in Champions League, risultato che all’epoca fu eclatante per una piazza ambiziosa ma che veniva da un fallimento e da una rinascita progressiva.

Il tecnico livornese non è, però, riuscito a risollevare le sorti di una stagione partita male e finita peggio, con gli azzurri che hanno concluso il campionato al decimo posto in classifica e fuori dalle competizioni europee.

Nelle ultime ore si sta parlando di un suo possibile ritorno in panchina, stavolta a Frosinone. I ciociari si trovano all’ultimo posto in classifica in B e hanno esonerato l’allenatore Vivarini.

Mazzarri è in cima alla lista dei desideri della società laziale che punta a risollevarsi in fretta per agguantare il treno play-off, consapevole di avere un organico tale da competere per degli obiettivi superiori alla salvezza.

Mazzarri può tornare ad allenare pochi mesi dopo l’esonero a Napoli

Molto dipenderà dalla volontà del mister di scendere di categoria e di mettersi in gioco in un campionato combattuto ed equilibrato come la Serie B, dove i valori delle 20 squadre sono assottigliati e le partite sono spesso decisi da singoli episodi.

Intanto Walter ha ricevuto una notizia che ha provocato un lui un pizzico di nostalgia, perché rimanda a quando allenava l’Inter e riguarda un giocatore che aveva messo nel mirino all’epoca.

Era un obiettivo per Mazzarri, ha trovato l’accordo con uno storico club inglese

Mazzarri lo propose alla dirigenza nerazzurra ma la trattativa non andò in porto. Ora Josuha Guilavogui riparte dall’Inghilterra. Libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Mainz a parametro zero una volta scaduto il contratto lo scorso 30 giugno, il centrocampista francese di origini guineane ha firmato col Leeds United.

La squadra inglese è prima in classifica nel campionato di seconda divisione a pari punti con il Sunderland a quota 22 in 11 giornate. Ha militato sempre in Bundesliga tra le fila del Wolfsburg, affrontando il Napoli, e dell’Atletico Madrid e adesso accetta l’offerta proveniente da uno storico club britannico che sogna il ritorno in Premier League e in cui milita anche la stella dell’under 21 italiana Wilfried Gnonto.