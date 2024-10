Cafu, la storia si ripete: lite furibonda tra Milan e Roma per accaparrarselo | È il suo erede definitivo

Un altro esterno conteso tra giallorossi e rossoneri dopo l’ex Pendolino che passò da Roma a Milano nell’estate 2003.

Uno dei terzini più forti della storia del calcio, per molti addirittura considerato quello destro più forte in assoluto dell’epoca moderna, è stato senza dubbio, Marcos Evangelista de Moraes, in arte Cafu. Le cose migliori le ha fatte vedere con le maglie di Milan e Roma, ma anche con quella della Nazionale, con cui ha vinto due Mondiali (1994 e 2002) e fatto tre finali della Coppa del Mondo consecutive.

Una leggenda del calcio brasiliano, insomma, ma anche della nostra Serie A. Al netto delle vicende attuali che lo vedono un po’ caduto in disgrazia, tra i problemi seri economici e la morte del giovane figlio, Cafu verrà ricordato sempre come il Pendolino della fascia destra, soprannome che gli è stato affibbiato negli anni alla Roma.

Sicuramente non ci poteva essere nomignolo più azzeccato, anche perché l’ex terzino destro, quando giocava, era davvero un treno che andava su e giù sulla corsia di destra. L’elemento più importante da ricordare, però, è che il brasiliano lo faceva soprattutto con tecnica e qualità e non solo con corsa e grinta, come si vede sempre più spesso nel calcio attuale.

La corsa, il dribbling, la tecnica in velocità e i cross al centro per i compagni. Erano queste le doti principali di Cafu che in Italia ha vinto tutto con le maglie di Roma e Milan. Due Scudetti, due Champions League, due Supercoppe Italiane, due Supercoppe Europee ed un Mondiale per club, oltre, come detto, ai due Mondiali con la sua Nazionale.

Serie A, Milan e Roma interessate a un ex Torino

Nell’estate del 2003, a 33 anni, quando sembrava ormai certo il suo passaggio dalla Roma al Yokohama, a parametro zero, Cafu stralcia il pre-contratto firmato con i giapponesi e accetta la proposta di Adriano Galliani. Si trasferisce quindi al Milan, appena laureatosi Campione d’Europa e, nonostante molti pensano sia troppo vecchio, disputa almeno due-tre stagioni ad altissimo livello.

Nel 2008, poi, dopo qualche anno in cui in rossonero ormai era diventato soltanto un’alternativa di lusso ai titolari, decide di lasciare l’Italia e il Milan. Ora, giallorossi e rossoneri potrebbero sfidarsi per un altro esterno destro di difesa che ora gioca come terzino, proprio come Cafu, ma in passato, soprattutto in Serie A al Torino, è stato impiegato come esterno a tutta fascia.

Mercato, Milan e Roma su Ola Aina

Parliamo di Ola Aina, esterno destro nigeriano, che sta ben figurando in Premier League, al Nottingham Forest. L’ex Torino si sta dimostrando affidabile anche in una difesa a quattro e per questo fa gola a tante squadre. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno 2025 e sono quasi nulle le possibilità di un rinnovo.

Su di lui, come detto, sembra esserci l’interesse del Milan che, sempre a giugno, potrebbe perdere Calabria a zero e sostituirlo proprio con il nigeriano. L’interesse è forte anche da parte della Roma che ha assoluto bisogno di esterni destri a tutta fascia e potrebbe anticipare la concorrenza, facendo un’offerta al Nottingham Forest per prendere il calciatore già a gennaio.