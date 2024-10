Inzaghi felice: ha recuperato un desaparecido cronico | Ha giocato 0 minuti quest’anno

Diversi infortuni a cui far fronte per il tecnico interista, ma anche una buona notizia su un calciatore della rosa che tornerà a breve a disposizione.

La vittoria, arrivata grazie al gol di Marcus Thuram in pieno recupero, ha riportato un po’ il sereno e tranquillizzato l’ambiente, soprattutto per una classifica che ora sorride, sia in campionato che in Champions League, ma per i Campioni d’Italia, quello che si sta vivendo, non è un periodo brillantissimo sotto tanti punti di vista.

Non lo è dal punto di vista del gioco, soprattutto se si considera l’Inter dominante e abbagliante a cui eravamo abituati nella scorsa stagione, e non lo è nemmeno dal punto di vista atletico e degli infortuni. Sono già parecchi quelli muscolari accusati da calciatori nerazzurri da inizio stagione, forse mai così tanti da quando Simone Inzaghi siede su quella panchina.

Nel match contro la Roma, infatti, i nerazzurri hanno perso a gara in corso sia Francesco Acerbi, per l’elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra, che Calhanoglu, a causa di una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. In Champions contro lo Young Boys, invece, Inzaghi ha perso anche Carlos Augusto che probabilmente ha già terminato il suo 2024 per una lesione muscolare.

Nel derby d’Italia contro la Juventus, quindi, sicuramente non sarà a disposizione il brasiliano ex Monza, così come l’ex difensore della Lazio che sarà sostituito, ancora una volta, da De Vrij. Sarà difficile vedere anche il centrocampista turco che ci proverà fino alla fine, ma non dovrebbe farcela.

Inter, Buchanan torna a disposizione dopo quasi quattro mesi

Tanti problemi per Simone Inzaghi che, quindi, dovrà fare a meno di quella profondità della rosa che tanto è stata decantata come una delle forze di questa Inter, soprattutto come segno di superiorità rispetto alle squadre avversarie.

Dopo diverse cattive notizie, però, dall’infermeria ne arriva anche una buona. Contro la Juventus, infatti, dovrebbe tornare tra i convocati, Tajon Buchanan, esterno canadese che è fuori da luglio a causa dell’infortunio ad una tibia subito durante un allenamento con la sua Nazionale canadese, nel ritiro valido per la Copa America.

Inter, sarà Buchanan il vice Dimarco

Buchanan è ai box da inizio luglio e, quindi, non ha ancora dato il via alla sua stagione. L’infortunio alla tibia è già smaltito da un po’, ma negli ultimi giorni l’esterno canadese non si è allenato a causa di un attacco febbrile. Quest’ultimo gli ha impedito anche di essere tra i convocati per la sfida di Champions contro lo Young Boys.

Smaltita la febbre, ora, per Buchanan è finalmente tornato il tempo di allenarsi con i compagni e, quindi, anche di una convocazione che attende da tantissimo tempo. Con il grave infortunio occorso a Carlos Augusto, inoltre, tornerà ad essere il canadese, il vice Dimarco, così come era stato programmato in estate.