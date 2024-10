Juventus, il dopo Bremer arriva dalla provincia | Mossa a sorpresa di Giuntoli: dalla salvezza alla lotta scudetto

La Juventus individua in provincia il sostituto di Bremer. Giuntoli rinforza la difesa di Thiago Motta con l’acquisto del duttile difensore.

Dopo la brutta prestazione offerta martedì scorso in Champions League contro lo Stoccarda, uscito con l’intera posta in palio dall’Allianz Stadium, la Juventus di Thiago Motta era chiamata a rialzare immediatamente la testa nel sentitissimo Derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Sfida, questa, che ha visto i bianconeri rimontare, andare avanti e poi rimontare nuovamente i nerazzurri, in cui, al di là dei vari errori in difesa commessi soprattutto da Danilo, si è vista la capacità della grande squadra che non si è fatta abbattere dal doppio svantaggio ma, al contrario, ha tirato fuori gli artigli rimettendo sui binari giusti una partita che si sarebbe potuta concludere con la prima sconfitta in campionato della stagione.

Grazie alla doppietta di Yildiz, mandato in campo da Thiago Motta al 17′ del secondo tempo al posto di Weah, la Vecchia Signora ha scongiurato tale pericolo sapendo reagire dinanzi alla forza del Biscione che, andato più volte vicino alla rete del 5-2, ha forse peccato di superficialità nella gestione del doppio vantaggio.

Un punto quindi decisamente importante, quello conquistato al Meazza da Vlahovic e compagni che, chiamati nei prossimi giorni a un tour de force non indifferente, tenteranno ovviamente di tenersi in scia di Inter e Napoli, rispettivamente in seconda e prima posizione con uno e cinque punti di vantaggio.

Juventus, urgono rinforzi in difesa: Giuntoli a caccia del sostituto di Bremer

Perso per tutta la stagione Glesion Bremer, in seguito al grave infortunio rimediato in Champions League contro il Lipsia, la Juventus ha già iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di alcuni difensori che potrebbero rinfoltire il reparto arretrato della rosa di Thiago Motta nel prossimo mercato di gennaio.

Sostituire il brasiliano ex Torino sarà ovviamente complicato, ma la necessità di rinforzare la zona centrale della difesa, che al momento può contare su Gatti, Kalulu e Danilo, non può chiaramente essere trascurata. Giuntoli, in tal senso, è già al lavoro, vedremo pertanto cosa ne verrà fuori nelle prossime settimane.

Juventus, idea Ismajli dall’Empoli: affare da poco meno di cinque milioni di euro

Rimasta, come detto, orfana di Bremer, il cui rientro in campo è previsto nel 2025, la Juventus ha avviato le ricerche per mettere a disposizione di Thiago Motta un difensore centrale che sostituisca il brasiliano nella seconda parte di stagione. Un difensore centrale, da prendere magari in Serie A a basso prezzo, che potrebbe esssere, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, Ardian Ismajli dell’Empoli.

In campo dal primo all’ultimo minuto nelle prime nove partite di campionato disputate con la maglia del club toscano, il centrale kosovaro naturalizzato albanese, potrebbe sbarcare all’ombra bianconera della Mole nella prossima sessione invernale di calciomercato. Valutato dalla società azzurra poco meno di cinque milioni di euro, il classe ’96 potrebbe infatti compiere un importante salto di qualità andando a vestire la gloriosa maglia della Vecchia Signora. Al momento è ovviamente ancora presto per parlare di trattativa, ma le possibilità che la Juventus vada a bussare alla porta del presidente Corsi sono più che alte. Non ci resta quindi che aspettare gennaio per saperne di più.