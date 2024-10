Nico Paz, mazzata tremenda: è arrivata una croce inaspettata | Maxi infortunio per il compagno di squadra

Nico Paz lo ha saputo poco fa, il compagno di squadra si è infortunato, assenza pesante per Cesc Fabregas e il suo Como

Il Como ha reagito a un inizio complicato di campionato mettendo a segno una serie di risultati positivi che hanno consentito alla squadra guidata dall’ex campione del Mondo spagnolo Cesc Fabregas di risalire la china in classifica. Due i giocatori che stanno impressionando con le loro prestazioni.

Il primo è Patrick Cutrone, schierato come esterno d’attacco e incisivo in questo ruolo per lui inedito. L’ex centravanti del Milan è rinato in questa nuova parentesi in riva al lago e può finalmente essere protagonista in A come titolare.

L’altro è Nico Paz, giovane talento classe 2004 che ha siglato la prima rete in Italia settimana scorsa nel pari casalingo dei lariani contro il Parma, e reduce dal debutto con la maglia della Nazionale argentina.

Il Como ha una società molto ambiziosa che punta a costruire un progetto che porti il club in Europa nel giro di poco tempo. L’obiettivo stagionale è quello di mantenere la categoria e di valorizzare alcune scommesse che hanno tutte le condizioni per mettersi in mostra.

Le prossime partite del Como che punta a una salvezza tranquilla

Cesc Fabregas sta dimostrando di avere le idee chiare, proponendo un calcio offensivo a prescindere dall’avversario che ha di fronte e il coraggio è finora premiato con un rendimento pari alle aspettative della dirigenza.

Gli azzurri sono chiamati a un poker importante di partite dove sarà necessario raccogliere più punti possibile. Dopo la trasferta di Torino, il calendario prevede poi il match casalingo contro la Lazio nel turno infrasettimanale e gli scontri salvezza contro Empoli e Genoa che si svolgeranno a inizio novembre.

Il Como è costretto a rinunciare a un titolare, si ferma per infortunio

Il Como dovrà fare a meno, però, per queste delicate partite al prezioso apporto del difensore belga Ignace Van Der Brempt. Il giocatore si è fermato in allenamento, rimediando uno stiramento all’adduttore. Classe 2002, è arrivato in prestito dal Salisburgo e ha trovato un buon minutaggio in questo inizio di campionato.

Fabregas punta alla fantasia del proprio reparto offensivo per sopperire a questa assenza pesante in difesa e ad alcune lacune che continuano ad esserci in fase di contenimento.