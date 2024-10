Si è lesionato? Felice di non vederlo mai più | Fonseca, reazione fortissima: l’esterno ci rimane male

Arrivata l’ufficialità della lesione e di un infortunio che costringerà il calciatore ai box per qualche settimana.

La vittoria in Champions League, ottenuta contro il Bruges, ha lanciato segnali importanti, ma allo stesso tempo ha confermato molte delle difficoltà che il Milan ha incontrato in questo inizio di stagione. Primi mesi dell’anno a cui ai rossoneri è mancato soprattutto la continuità di rendimento e prestazioni.

L’allenatore Paulo Fonseca sa che può contare su diversi calciatori di livello, ma sta anche cominciando ad alzare la voce sensibilmente a Milanello, mettendo tutti davanti alle loro responsabilità. Discorso che vale soprattutto per Rafael Leao e Theo Hernandez che non possono più permettersi determinati comportamenti e atteggiamenti.

Il Milan, intanto, non potrà continuare la propria rincorsa in campionato a causa del rinvio ufficiale che la Lega Calcio ha già comunicato circa la partita valevole per la nona giornata di Serie A. Bologna-Milan, inizialmente in programma sabato 26 ottobre, alle ore 18, infatti, non si giocherà a causa delle condizioni critiche di maltempo che imperversano in Emilia Romagna ormai da circa una settimana.

Una grana in più per il Milan e per Fonseca che, oltre a dover giocare un pezzo di campionato con l’asterisco e una partita in meno e da recuperare, dovrà affrontare la supersfida di martedì 29 ottobre, contro il Napoli, senza gli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che, invece di scontare il loro turno di squalifica a Bologna, lo sconteranno contro gli azzurri.

Milan, si avvicina la supersfida di Champions contro il Real

Tegola pesante per il tecnico portoghese che, però, almeno avrà la possibilità di far rifiatare molti dei suoi calciatori che torneranno a giocare una partita ufficiale a distanza di una settimana tra Bruges e Napoli. Di questi tempi, in cui chi fa le coppe gioca praticamente ogni tre giorni, questo è sicuramente un vantaggio non da poco.

Il Milan, inoltre, dopo il turno infrasettimanale ed il match contro il Napoli, andrà a Monza, sabato 2 novembre, ma poi è atteso dal super match di Champions League contro il Real Madrid che potrebbe rivelarsi già decisivo. La classifica di Coppa, infatti, nonostante la vittoria contro il Bruges, continua a piangere, e i rossoneri hanno bisogno di punti.

Real Madrid, lesione muscolare per Rodrygo Goes

Nella sfida contro i rossoneri, però, i padroni di casa del Real dovranno fare a meno di un calciatore importante che si è infortunato durante la rimonta incredibile degli spagnoli contro il Borussia Dortmund. Parliamo di Rodrygo Goes, esterno d’attacco brasiliano che ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale destro.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione e, anche se si tratta di quella di minore entità, Rodrygo dovrà stare fermo dalle 2 alle 4 settimane. Oltre al Milan, salterà Il Clasico in programma nel week end, il Valencia e l’Osasuna in Liga, per poi rientrare dopo la sosta di novembre.