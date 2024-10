Dal bianconero dell’Udinese a quello della Juve | Giuntoli, fari puntati su Lucca: è lui il perfetto vice Vlahovic

Cristiano Giuntoli potrebbe portare presto Lorenzo Lucca alla Juventus. Il centravanti dell’Udinese come perfetto vice Vlahovic.

Con la sconfitta maturata martedì sera contro lo Stoccarda ancora da digerire, la Juventus di Thiago Motta ha ripreso ad allenarsi sui campi della Continassa in vista del sentitissimo Derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma domenica a San Siro alle ore 18.00.

Sfida, quella contro i nerazzurri reduci dal soffertissimo successo di Berna contro lo Young Boys, alla quale i bianconeri giungono con l’entusiasmo non proprio ai massimi livelli e una lunga lista di infortunati che non consentirà al tecnico italo-brasiliano grossi margini di manovra.

Recuperati Conceicao e McKennie, che dovrebbero essere titolari, l’ex allenatore di Spezia e Bologna dovrà infatti fare a meno di Bremer (per lui stagione finita9, del lungodegente Milik, di Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz con gli ultimi due che, qualora dovessero recuperare, non dovrebbero comunque essere rischiati dall’inizio.

Una situazione decisamente spiacevole, quella venutasi a creare in casa della Vecchia Signora la quale, attualmente terza in classifica con 16 punti, a meno tre dal primo posto del Napoli, dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per riassaporare il piacevole gusto di un successo che in casa del Biscione manca dallo 0-1 del 19 marzo 2023.

Serie A, brilla la stella di Lorenzo Lucca: cinque gol in dieci partite per il centravanti dell’Udinese

Tornato in Italia nell’estate 2023 dopo il mancato riscatto da parte dell’Ajax che nell’agosto 2022 lo aveva prelevato dal Pisa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, Lorenzo Lucca sembra ora aver intrapreso il percorso giusto per poter comper compiere, magari a partire dalla prossima stagione, il definitivo salto di qualità in una big di Serie A.

Grazie a un avvio di stagione più che buono caratterizzato dalla realizzazione di cinque gol nelle prime dieci partite disputate fin qui tra campionato e Coppa Italia con la maglia dell’Udinese, che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Pisa lo scorso giugno dopo il prestito della scorsa annata, il bomber piemontese ha infatti attirato su di sé l’attenzione di vari top club italiani ed europei, pronti a bussare presto per lui alla porta del club di Giampaolo Pozzo.

Juventus, occhi puntati su Lucca: il bomber dell’Udinese come perfetto vice Vlahovic

Costantemente alla ricerca di un attaccante che faccia di tanto in tanto tirare il fiato a Dusan Vlahovic, vista l’ormai datata indisponibilità di Arkadiusz Milik, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, avrebbe iniziato a prendere informazioni sul bomber dell’Udinese, Lorenzo Lucca.

Centravanti alto 2 metri ma comunque veloce e tecnicamente dotato, il classe 2000 dei friulani potrebbe fare decisamente al caso della Vecchia Signora la quale, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, starebbe pensando di fare un tentativo per lui già a gennaio. L’ostacolo da superare è ovviamente l’Udinese la quale, seppur desiderosa di confermare Lucca in rosa fino al termine della stagione, ha già fatto capire di essere disposta a trattare in caso di offerta importante proveniente dalla Juventus o da qualsiasi altro club. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.