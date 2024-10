Tragico lutto nello sport italiano: ci lascia a soli 19 anni | È accaduto durante l’allenamento

Una tragedia che ha sconvolto e lasciato sgomenti tantissimi appassionati di sporto, ma non solo, vista la giovanissima età della vittima.

Le tragedie nel mondo dello sport, purtroppo, sono spesso qualcosa di imprevedibile e mai del tutto atteso. Questo perché, spesso, accadono proprio su quella pista, quel circuito, quel terreno di gioco, quel palazzetto che tanto è amato dalle stesse vittime.

Negli ultimi anni, soprattutto il calcio italiano, europeo e Mondiale, ha dovuto salutare gente come Totò Schillaci, Gigi Riva, Sinisa Mihajlovic, Sven Goran Eriksson, Gianluca Vialli, Paolo Rossi, Pelè, Diego Armando Maradona, Carletto Mazzone, Luis Suarez. Tutti personaggi amati e che hanno scritto pagine indelebili dello sporto più amato da noi italiani.

Tornando al discorso precedente, però, lascia ancora più sgomenti ed esterrefatti quando queste morti arrivano sul luogo in cui si svolge il proprio sport, la propria passione, quell’attività che tanto si ama e a cui si è dedicata un’intera vita di sacrifici e lavoro.

Hanno perso la vita in questo modo, purtroppo, tanti, troppi sportivi di un certo livello. Da Senna a Villeneuve nella Formula Uno, a Simoncelli nella Moto Gp, fino ad arrivare a Renato Curi, Piermario Morosini, Davide Astori (anche se la sua morte non è arrivata propriamente sul terreno di gioco), Giuliano Taccola, Marc-Vivien Foe, Miklos Feher, Andrea Cecotti, Antonio Puerta, Phil O’Donnell, Naoki Matsuda, Bernardo Ribeiro, Patrick Ekeng nel calcio.

Tragedia per lo sport italiano, muore 19enne

Nelle scorse ore, intanto, un’altra morte di questo tipo ha sconvolto il mondo dello sport italiano. Evento che assume più i contorni della tragedia se si pensa che la vittima aveva soltanto 19 anni. Stiamo parlando di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro che è deceduta a causa di un incidente.

A dare la notizia è stato il Ministero della Difesa che si dice sgomento dalla perdita della ragazza che era anche portacolori dell’Esercito Italiano. La ragazza ha perso la vita dopo un incidente arrivato durante una sessione di allenamento, su quella pista da sci che rappresentava il suo sogno e, allo stesso tempo, l’indirizzo di tutti i suoi sacrifici ed il suo lavoro.

Morte Matilde Lorenzi, il desiderio dei genitori

Una tragedia che colpisce la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo. Matilde è rimasta vittima, come detto, di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Grawand G1 in Val Senales.

Tutte le attività di allenamento della Federazione Italiana Sport Invernali sono sospese. I funerali di Matilde si sono tenuti giovedì 31 ottobre, alle ore 10, a Giaveno, in provincia di Torino, presso la parrocchia di San Lorenzo. La famiglia ha espresso il desiderio di non avere fiori e ha pregato tutti di effettuare donazioni per il “Progetto in Memoria di Matildina”.